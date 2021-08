Risultati volley e beach volley Olimpiadi 2020/ Diretta live: finali e semifinali

I risultati di volley e beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci regaleranno anche oggi, venerdì 6 agosto 2021, notizie molto interessanti, anche perché il torneo della pallavolo femminile indoor vedrà oggi le sue due semifinali, purtroppo senza l’Italia. Alle ore 6.00 del mattino italiano si affronteranno Serbia e Stati Uniti. La Serbia ha eliminato l’Italia nei quarti di finale mentre gli Usa hanno battuto la Repubblica Dominicana. Entrambe le partite sono finite col punteggio di 3-0, vittorie dunque nette. Gli Stati Uniti nel proprio girone B erano arrivati primi, mentre le serbe erano finiti al secondo posto nel girone A, terminando dietro al Brasile. L’altra semifinale è invece quella tra Brasile e Corea del Sud alle ore 14.00 italiane. Il Brasile ha fatto fuori la Russia ai quarti per 3-1, mentre la Corea del Sud ha eliminato per 3-2 la Turchia. Le coreane erano finite terze proprio nello stesso girone del Brasile e adesso riprovano a fare il colpo contro le favorite verdeoro.

Diretta marcia 50 km maschile Olimpiadi/ Streaming video Discovery+: oro per Tomala!

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: SULLA SABBIA…

I risultati volley e beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi catalizzeranno la nostra attenzione non solo in palestra, ma anche sulla sabbia del Shiokaze Park, sede del torneo olimpico del beach volley a Tokyo 2020. Ricordiamo che ci saranno le due finali femminili. Alle ore 3.00 italiane c’è la sfida per la medaglia di bronzo tra le due lettoni Anastajia Kravcenoka e Tina Graudina contro le svizzere Joana Heidrich e Anouk Verge-Depre, che daranno vita alla finale per il terzo posto. Alle ore 4.30 italiane c’è invece la finalissima del beach volley rosa, la sfida per la medaglia d’oro tra le australiane Teliqua Clancy e Artacho del Solar contro le statunitensi April Ross e Alexandra Klineman. In semifinale le australiane avevano battuto le lettoni, mentre le americane avevano vinto contro le svizzere.

LEGGI ANCHE:

Risultati ginnastica ritmica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: qualificazioniRisultati pallanuoto Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live: oggi semifinali e Italia-Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA