Risultati Volley e Beach Volley/ Olimpiadi 2020 Tokyo, diretta live: oggi gli azzurri

Spazio ai risultati per il Volley e il Beach volley alle Olimpiadi 2020 di Tokyo : con oggi, sabato 24 luglio 2021 infatti daremo il via alle prime competizioni per la pallavolo, sia sul taraflex nipponico che sulla sabbia del Parco Shiokaze dove pure gli italiani saranno gran protagonisti. Questo pure fin dalle prime ore del mattino, a ben vedere nel dettaglio il fittissimo programma odierno per la 32^ edizione dei giochi.

Da calendario, vediamo infatti che saranno infatti proprio gli azzurri del ct Gianlorenzo Blengini ad aprire, in piena notte italiana, il tabellone del volley maschile, per il primo turno della fase a gironi. Davvero un bel compito per i nostri beniamini, che dopo l’argento vinto a Rio 2016, sono pronti a far proprio quell’oro a cinque cerchi che ancora manca nel palmares della nazionale. Pure la nazionale italiana, attesa alle ore 2,00 italiane contro il Canada, non sarà la sola a scendere in campo in questo sabato 24 luglio, dedicato ai risultati del volley alle Olimpiadi 2020 di Tokyo: a seguire saranno di scena alle 4.00 Brasile-Tunisia, alle ore 7.20 Russia-Argentina, alle ore 9.25 Giappone-Venezuela e alle ore 12.40 italiane Polonia-Iran. Ultima sfida, tra le più calde della fase a gironi sarà Stati Uniti-Francia, prevista alle ore 14.45.

RISULTATI BEACH VOLLEY OLIMPIADI 2020 TOKYO: NESSUN ITALIANO IN CAMPO

Ma oggi non sarà spazio solo per i risultati del volley alle Olimpiadi 2020 di Tokyo, ma pure per il Beach volley, anche se in questo 24 luglio 2021 non saranno le 3 coppie italiane iscritte le protagoniste annunciate (scenderanno campo solo domani). Anche qui il programma di gare per la giornata odierna è ricchissimo: sulla sabbia del Parco di Shiozake si comincerà alle ore 2.00 con la prima di 3 sessioni di gare, per ognuna delle quali saranno chiamate in causa due coppie femminili e due maschili. Tra gli incontri da non perdere certo Canada-Olanda con le campionesse del mondo Pavan e Melissa, come anche Norvegia-Australia tra gli uomini, con i nordici Mol-Sorun, bronzo agli ultimi Mondiali di Amburgo.

