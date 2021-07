Risultati Volley e Beach Volley/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: ecco le azzurre!

Anche oggi, domenica 25 luglio 2021 si accendono i riflettori sui risultati del Volley e del Beach Volley per le Olimpiadi Tokyo 2020. Dopo dunque il primo assaggio avuto su taraflex come sulla sabbia solo alla giornata di ieri, ecco che per entrambe gli sport entriamo nel vivo del rispettivi tabelloni: dove pure non mancheranno le formazioni italiane, pronte a fare scintille. Vedendo il programma generale, ecco che per il volley alle Olimpiadi Tokyo 2020 quest’oggi saranno di scena le sfide per il primo turno della fase a gironi della pallavolo femminile: in campo dunque anche le azzurre di Davide Mazzanti, tra le gran favorite dal podio finale e ovviamente impazienti di regalarci un’emozione già al debutto.

Controllando il calendario va detto che proprio l’Italia sarà la prima a scendere in campo alle ore 2.00 contro la rappresentativa russa ai giochi (senza bandiera), sul taraflex della Ariake Arena. Di fila e dalle ore 4.05 italiane avremo poi gli incontri Stati Uniti-Argentina e Serbia-Repubblica Dominicana, come anche il big match tra Cina e Turchia, atteso solo alle ore 9.25 italiane: saranno poi gli incontri Giappone-Kenya e Brasile-Corea del sud allietarci nella mattinata e nel primo pomeriggio italiano, per il tabellone del volley femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020.

RISULTATU BEACH VOLLEY: TRE COPPIE AZZURRE IN CAMPO

Pure non sarà solo il volley a farci compagnia, ma anche il Beach volley, con i suoi risultati per il primo turno alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questa domenica 24 luglio, come è facile immaginare, si comincerà molto presto allo Shiokaze Park: visto che il primo incontro è atteso solo alle ore 2.00 del mattino italiano, va pure detto che oggi saranno di scena le tre coppie italiane che hanno strappato il pass per questa 32^ edizione dei giochi olimpici. Da calendario dunque vediamo che le azzurre Menegatti-Orsi Toth saranno in campo per i preliminari verso le ore 8.00 italiane contro la coppia russa Makroguzova-Kholomina: gli italiani Carambula-Rossi invece saranno di scena solo alle ore 15.00 contro la coppia statunitense Gibb-Crabb. Attenzione poi alla sesta sessione, che comincerà verso le ore 13.00e. che vedrà protagonisti anche il duo Nicolai-Lupo, vincitori dell’argento a Rio 2016; per la copia azzurra subito una bella sfida contro i tedeschi Thole-Wickler, da non sotto valutare.

