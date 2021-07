Risultati volley e beach volley/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: tanta Italia

I risultati di volley e beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci regaleranno emozioni anche oggi, martedì 27 luglio 2021, nonostante per la pallavolo il momento della lotta per le medaglie è ancora piuttosto lontano, sia indoor sia sulla sabbia. Per quanto riguarda il torneo di volley delle Olimpiadi Tokyo 2020, oggi tornano in gara le ragazze del c.t. Davide Mazzanti, reduci dall’eccellente vittoria per 3-0 contro la Russia al debutto e attese da un’altra grande sfida, dal momento che alle ore 9.25 del mattino italiano per la seconda giornata del girone B è in programma Italia Turchia, match di cartello dal momento che le azzurre hanno travolto la Russia due giorni fa, mentre la Turchia si è imposta con un altrettanto sonante 3-0 contro la Cina. Sarà dunque questo il culmine per i risultati volley delle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi: sempre nel girone B ricordiamo però anche Russia Argentina alle ore 2.00 italiane e Cina Stati Uniti alle ore 4.05. In campo per le donne naturalmente anche il girone A, che proporrà alle ore 7.20 italiane Giappone Serbia, alle ore 12.40 Brasile Repubblica Dominicana e infine alle ore 14.45 Corea del Sud Kenya.

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI ANCHE LUPO/NICOLAI

I risultati volley e beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi catalizzeranno la nostra attenzione in palestra, ma anche sulla sabbia del Shiokaze Park, sede del torneo olimpico del beach volley a Tokyo 2020. La coppia azzurra di punta è naturalmente quella formata da Daniele Lupo e Paolo Nicolai, che furono d’argento cinque anni fa a Rio 2016, e oggi per l’Italia saranno in campo proprio Lupo/Nicolai, anche se l’orario sarà molto più scomodo rispetto a quello delle ragazze della pallavolo indoor. Lupo/Nicolai giocheranno infatti alle ore 3.00 della notte italiana contro i giapponesi padroni di casa Ishijima/Shiratori nella seconda giornata del girone F del torneo di beach volley maschile delle Olimpiadi Tokyo 2020. Il debutto induce all’ottimismo, dal momento che Lupo/Nicolai domenica hanno vinto per 2-1 contro i tedeschi Thole/Wickler, mentre i nipponici hanno perso per 2-0 contro Kantor/Losiak. L’obiettivo naturalmente è quello di vincere per blindare il posto tra le prime due e poi magari giocarsi il primato contro i polacchi venerdì 30 luglio, altrimenti il cammino verso gli ottavi potrebbe diventare ben più difficile.

