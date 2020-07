Risvegli/ Video, su La7 il film con Robin Williams e Robert De Niro (25 luglio 2020)

Risvegli va in onda su La7 per la prima serata di oggi, sabato 25 luglio, a partire dalle ore 21:25. Una pellicola realizzata nel 1980 negli Stati Uniti d’America con la regia di Penny Marshall soggetto scritto da Oliver Sacks e sceneggiatura rivista ed adattata da Steven Zaillian. La pellicola è stata prodotta dalla Columbia Pictures occupata anche della distribuzione con le musiche scritte Randy Newman mentre la scenografia porta la firma di Anton Furst. Nel cast sono presenti Robin Williams, Robert De Niro, John Heard, Julie Kavner, Penelope Ann Miller, Max von Sydow, Anne Meara e Dexter Gordon.

Risvegli, la trama del film

Ecco la trama di Risvegli. Ci troviamo negli Stati Uniti d’America ed in particolar modo nell’anno 1969 con un medico di nome Malcolm che sta lavorando con un ospedale del Bronx per cercare una cura e soprattutto un farmaco che possa consentire risultati importanti per quanto concerne il contrasto ai sintomi della malattia di Parkinson. Dopo numerosi studi, il dottore è riuscito ad arrivare ad un farmaco sperimentale che decide di utilizzare su alcuni pazienti rendendosi conto che i risultati siano quelli di permettere un risveglio degli stessi pazienti dopo un lungo periodo che viene conosciuto come quello dormiente.

Il farmaco, in effetti, permette ai vari pazienti di ritrovare la vita dopo un periodo davvero lungo nel quale sono stati in una situazione di dormiveglia che non permetteva loro assolutamente di avere alcun genere di contatto sociale. In particolare, il farmaco viene somministrato per la prima volta ad un uomo di nome Leonard il quale diventa il primo ad essere risvegliato.

Sembra essere un farmaco rivoluzionario, ma ben presto dimostra una serie di sintomi e controindicazioni piuttosto importanti che portano il paziente ad avere degli atteggiamenti aggressivi e impulsivi oppure ad avere difficoltà nell’interagire per via di numerosi tic nervosi. Il dottore decide di fermare la sperimentazione sulla gran parte dei pazienti in quanto questi sono preoccupati da ciò che devono affrontare, mentre Leonard vuole assolutamente andare avanti chiedendo allo stesso dottore di filmare l’evoluzione della cura in maniera tale da dare un contributo futuro che possa aiutare altre persone che dovessero trovarsi nella sua stessa situazione.

Purtroppo con il passare del tempo il dottore dovrà prendere atto di come questo farmaco non permette di risolvere la situazione, bensì di dare la possibilità ai pazienti di vivere la loro vita seppur per un periodo piuttosto limitato. Tra l’altro, tra il dottore e lo stesso Leonard si instaurerà un bellissimo rapporto di amicizia che permetterà ad entrambi di capire in maniera approfondita quelle che sono le vere felicità della vita.

Video, il trailer di Risvegli





