Rita Bonaccorso e Barbara Lombardo, ex e moglie Totò Schillaci/ Il rapporto con loro

Da ragazzo Totò Schillaci non ha nascosto la sua grande passione per le donne, ma sono state soprattutto due le donne importanti nella sua vita, la ex moglie Rita Bonaccorso, e l’attuale consorte, Barbara Lombardo. La prima aveva ottenuto popolarità anche per una vicenda privata tutt’altro che positiva: la donna era infatti stata ospite in più occasioni di Barbara D’Urso per parlare delle difficoltà economiche che si era trovata a dover affrontare. Tutto era nato dopo che la sua villa di proprietà era stata pignorata e, di conseguenza, finita all’asta. Non sapendo più dove andare, l’ex signora Schillaci si era ritrovata poco più di tre anni fa a dormire in roulotte.

Rita, che aveva avuto una storia anche con un altro ex calciatore, Gigi Lentini, non aveva mancato di dimostrare la sua riconoscenza alla conduttrice: “Tra le persone che mi sostengono aggiungete Barbara D’Urso – aveva detto -. È falso che abbiamo litigato su Canale 5, avevo un problema di audio e non ci siamo capite. Barbara mi vuole bene e mi dà una mano in concreto”.

Il matrimonio tra Rita Bonaccorso e Totò Schillaci è stato celebrato nel 1987 e si è concluso dopo otto anni a causa dei tradimenti di lui. Era stata la donna a parlarne: “Lui mi tradiva e mi dava per scontata – aveva raccontato l’ex signora Schillaci a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Pensava che io non lo avrei mai fatto. L’amore con Gigi (Lentini, ndr) l’ho avuto per reazione perché Toto da mesi frequentava un’altra donna, anzi ci viveva insieme. Io lo dissi a Salvatore: ‘Prima o poi te la farò pagare’. Non ci credeva. Con Lentini è durata un anno, dopo il suo incidente d’auto ci siamo lasciati”.

Archiviato il matrimonio con Rita, nella vita dell’ex calciatore è arrivata Barbara Lombardo, diventata sue moglie nel 2012. Lui non esita a definirla una persona fondamentale nella sua vita: “Mia moglie Barbara mi ha cambiato la vita, è intelligente – aveva raccontato a Caterina Balivo, ospite di ‘Vieni da me’ -. È intelligente e solare. Ci siamo sposati nel 2012 e sono molto felice. Sono contento di avere trovato un equilibrio, sono convinto di avere trovato la persona giusta”.



