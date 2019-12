Rita Bonaccorso, ex moglie di Totò Schillaci/ “Spero che lo Stato non mi perseguiti”

Si chiama Rita Bonaccorso l’ex moglie di Totò Schillaci che è spesso abbiamo visto in tv per duri interventi nei confronti dell’ex marito. La sua storia è infatti piuttosto nota: i due si sono sposati nel 1987, quando lui giocava nel Messina, ed è poi finita nel 1995. Durante gli otto anni d’amore però non sono mancati i problemi: “lui mi tradiva e mi dava per scontata, pensava che io non lo avrei mai fatto, di tradirlo”, ha raccontato la Bonaccorso qualche tempo fa nel corso di un’intervista. Schillaci ebbe infatti una storia clandestina con un’altra donna, cosa che mise definitivamente fine alla loro storia.

Rita Bonaccorso, la nuova vita dell’ex moglie di Totò Schillaci

Ma la Bonaccorso ha perso la casa in seguito ad una delicata vicenda che le ha portato via i suoi averi. Oggi vive in una roulotte e cerca un lavoro che le permetta di pagare l’affitto di una casa: “Prima di tutto mi piacerebbe avere un soffitto, mi basterebbe un magazzino con un pavimento. Poi vorrei un lavoro. Sono estetista e parrucchiera, mi arrangio con lavoretti qua e là, e spero che lo Stato non mi perseguiti per i quattro soldi che guadagno a nero” ha detto la ex moglie di Totò Schillaci, di cui recentemente non ha però più parlato.

