Rita Calabrò, chi è la moglie Michele Guardì e Il figlio Alessandro/ Ecco come si sono conosciuti

Rita Calabrò, chi è la moglie di Michele Guardì

Rita Calabrò è la moglie di Michele Guardì, celebre autore e regista di casa Rai. In un’intervista di qualche anno fa su Tv Sorrisi e Canzoni, Guardì ha ricordato il primo incontro con la moglie: “L’ho conosciuta ad Agrigento. Lei stava per ritornare nella sua Genova con la littorina. Quel giorno, per la prima volta, decisi di non andare in macchina a Termini Imerese ma in treno. Così ci conoscemmo e ci scambiammo gli indirizzi. Lei partì”. Dopo alcuni giorni a Genova ci fu l’alluvione e Guardì raggiunse subito Rita, che in quei giorni spazzava acqua e fango: “Ci fidanzammo quel giorno ed è quasi 50 anni che stiamo felicemente insieme”. Michele e Rita hanno avuto un figlio, Alessandro, che non seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo ma ha studiato psicologia. Il figlio è diventato scrittore con il nome di Alessandro Salas.

Rita Calabrò e Michele Guardì: nonni di due nipoti

In un’intervista a Il fatto quotidiano, Michele Guardì ha definito la moglie Rita Calabrò “il suo angelo custode”. Il figlio Alessandro ha reso i suoi genitori nonni di due bambini: Tommaso e Maria Sole. “Mi definisco un nonno contento e gratificato. La mia nipotina è stata ribattezzata Michelina e sa perché? Perché ha il mio stesso carattere. Sa il fatto suo. La sera a ora di cena guarda tutti con autorevolezza e chiosa con voce squillante: Forza, andiamo tutti a tavola!”, ha raccontato il regista a Grandangolo Agrigento. Michele Guardì è molto devoto di San Calogero: “Lo invoco quando sono in difficoltà ma non mi piacciono i fanatismi. Lo amo sin da bambino e devo a lui il fatto di non essere mai stato razzista. San Calogero è nero”, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.

