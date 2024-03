Rita Calabrò moglie Michele Guardì, chi è?/ Innamorati da 50 anni: “Quel giorno, per la prima volta…”

Chi è Rita Calabrò? Donna riservata, lontana dal mondo dello spettacolo

Il regista ed autore Michele Guardì, domenica 3 marzo, sarà ospite di Domenica in per presentare al pubblico il suo romanzo giallo “La ciantona“; in studio inoltre saranno presenti alcuni amici del regista per omaggiare i suoi settant’anni in televisione. Una persona in particolare sarà sicuramente citata all’interno dell’intervista: la moglie Rita Calabrò.

Rita Calabrò è una donna riservata, lontana dal mondo dello spettacolo, che ama utilizzare i social per condividere le cose che ama e gli scatti con i suoi amati amici a quattro zampe. Ciò che si evince dai social è la personalità di Rita, donna dolce ed empatica, che il marito Michele Guardì aveva definito “Il mio angelo custode”. A Tv Sorrisi e Canzoni, il noto regista, parlando della loro storia d’amore, aveva raccontato: “L’ho conosciuta ad Agrigento; lei stava per ritornare a Genova con la littorina. Quel giorno, per la prima volta, decisi di non andare in macchina a Termini Imerese ma in treno. Così ci conoscemmo e ci scambiammo gli indirizzi… Ci fidanzammo quel giorno ed è quasi 50 anni che stiamo felicemente insieme”. Michele e Rita, sposati ormai da molti anni, hanno coronato il loro amore con l’arrivo di un figlio: Alessandro, che si è laureato in psicologia ma è anche uno scrittore (nome d’arte Alessandro Salas). Alessandro negli ultimi anni ha reso felici i genitori anche per averli resi nonni di due splendidi bambini: Tommaso e Maria Sole.

Rita Calabrò e Michele Guardì: una storia d’amore che dura da 50 anni

Rita Calabrò oltre ad essere la moglie del noto regista Michele Guardì, è stata spesso la sua musa ispiratrice e la sua più grande sostenitrice, anche per questo lui non perde mai occasione di citarla e ringraziarla nel corso delle sue interviste.

Negli anni dei suoi esordi televisivi, moglie Michele Guardì aveva un ruolo fondamentale nelle scelte del regista, lei riusciva spesso a individuare i personaggi televisivi che avrebbero potuto aiutare o sostenere il marito e quelli che invece era meglio tenersi lontano; spesso nelle sue interviste Michele ha rivelato che la moglie ha avuto ragione in molti casi e anche per questo lui l’ha sempre considerata come una sorta di “angelo custode”, per non parlare del fatto che il loro primo incontro sembra sia stato “voluto dal destino”. Da qualche anno, nonostante gli impegni lavorativi, Rita e Michele sono nonni a tempo pieno e la loro priorità è diventata proprio quella di godersi i nipoti e dar loro molto affetto ma anche molti insegnamenti. Michele Guardì, in merito ai suoi nipoti, ha recentemente dichiarato al Fatto quotidiano: “Mi definisco un nonno contento e gratificato. La mia nipotina è stata ribattezzata Michelina e sa perché? Perché ha il mio stesso carattere. Sa il fatto suo. La sera a ora di cena guarda tutti con autorevolezza e chiosa con voce squillante: Forza, andiamo tutti a tavola!”.

