Gianni Morandi fa il suo ingresso nello studio di C’è posta per te 2025 accolto dagli applausi e la commozione di Ivana e Marco. Gianni si congratula con la loro famiglia: “Ho ascoltato la vostra storia e mi sono commosso. Lei è una brava ragazza… Qualche volta mi immedesimavo nella mia vita da ragazzino. Anche noi non eravamo una famiglia ricca e il mio papà faceva un po’ come voi…” Con chitarra alla mano, Morandi inizia allora un medley dei suoi successi e fa scatenare il pubblico in studio. Infine, un dono per i tre protagonisti e per Emma, la figlia di Rita. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Rita e dei suoi genitori a C’è posta per te 2025

L’ultima puntata di C’è posta per te 2025 ha inizio, come di consueto, con la storia di un regalo. Maria De Filippi introduce il primo ospite attraverso un filmato che ripercorre la sua carriera: si tratta di Gianni Morandi. Il cantante è il dono che Rita vuole fare ai suoi genitori: Ivana e Marco. “Da quando vivo lontana da loro due, mi sono resa conto di quanto loro abbiano fatto sacrifici per me e quanto io ho sbagliato a chiedere sempre quando dovevo loro dire solo grazie e scusa.” ha raccontato la donna a Maria De Filippi.

La famiglia di Rita è composta da sei persone che vivevano, durante la sua infanzia, in una casetta vicino alla stazione piena di muffa. Aveva 6 anni quando vede su un pacco di pasta la parola ‘aiuto’. E lì l’allora bambina capisce che, nonostante il padre lavorasse tutto il giorno, venivano aiutati dalla chiesa perché erano una famiglia povera. Cosa che Rita non accettava, motivo per il quale chiedeva oggetti sempre nuovi per essere all’altezza dei compagni di scuola.

Le parole di Rita per i genitori Ivana e Marco

Oggi che è una donna indipendente e mamma di una bambina, Rita ha compreso bene i sacrifici fatti dai suoi genitori Ivana e Marco. Motivo per il quale ha deciso di contattare C’è posta per te per farlo nel modo migliore possibile. Quando Ivana e Marco arrivano in studio, Rita, in lacrime, esordisce: “Io con il mio carattere, i miei capricci, vi ho dato da fare, e ora che sono mamma, capisco dove ho sbagliato. Ora penso ‘Se solo potessi tornare indietro…”

