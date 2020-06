Rita Dalla Chiesa: “Alessandra Amoroso mi ha cambiato la vita”/ “Molti invidiano…”

Pubblicità

Rita Dalla Chiesa e Pierluigi Diaco esaltano in diretta il talento di Alessandra Amoroso nella puntata di Io e Te dell’11 giugno. La colonna sonora della vita della conduttrice è Comunque andare della cantante salentina. Dopo averla ascoltata, Rita si lascia andare ad una confessione. “Questa canzone mi ha cambiato la vita. Quando è uscita, l’ho sentita in macchina e mi veniva voglia di spingere sull’acceleratore e andare ancora più forte”, svela la conduttrice. “Ma le hai mai dette ad Alessandra queste cose?”, chiede Diaco. “Sì lo sa”. “E’ una ragazza eccezionale. Ha misurato sempre la sua visibilità, le sue partecipazioni televisive e c’è con il suo mestiere che è la musica e l’intelligenza. Io mi auguro che quando si potrà tornare a vedere i concerti, voi possiate andare a vedere Alessandra Amoroso dal vivo perchè merita veramente. Io l’ho fatto e ho anche presentato l’incontro con le fan che le vogliono davvero bene e lei si è fermata con tutte“, racconta Diaco.

RITA DALLA CHIESA: “CANTANTI FAMOSI INVIDIOSI DEL SUCCESSO DI ALESSANDRA AMOROSO”

Rita Dalla Chiesa, poi, svela che in occasione di un concerto che Alessandra Amoroso ha fatto il 26 dicembre, ha fermato tutti gli ospiti che aveva cena per guardare lo spettacolo. “C’era una canzone che si chiama Dove sono i colori. Per quell’album fece un concerto in televisione per il 26 dicembre. Quella sera io avevo ospiti a cena e c’erano anche dei cantanti, abbastanza famosi, che guardavano diffidenti perchè sono sempre invidiosi del successo altrui soprattutto se questo successo arriva da persone giovani”. Pierluigi Diaco, a sua volta, aggiunge: “Diciamo le cose come stanno, soprattutto quando le persone sono nate discograficamente in un talent che è quello di Maria De Filippi“, commenta Diaco. “Bravo. E’ nata una discussione sul talent e lei poi li ha messi tutti a tacere cantando Dove sono i colori”, conclude Rita Dalla Chiesa.



