Rita Dalla Chiesa, ospite oggi a La Volta Buona, ha tuonato contro chi non scelse Fabrizio Frizzi per la conduzione di Sanremo.

Nel mondo della tv ha lasciato una lacuna che, a distanza di tempo, è ancora evidente; Fabrizio Frizzi viene ricordato oggi a La Volta Buona ricordando proprio il recente omaggio di Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti sul palco del Festival di Sanremo. Il compianto conduttore avrebbe meritato la conduzione della kermesse; tra l’altro suo sogno come confermato da Rita Dalla Chiesa ospite nel salotto di Caterina Balivo.

Carlotta Mantovan rompe il silenzio sul suo compagno/ Poi precisa: "Voglio rispettare la memoria di Fabrizio"

Proprio Rita Dalla Chiesa ha letteralmente tuonato in difesa di Fabrizio Frizzi e contro una parte della stampa italiana, collegandosi proprio con la mancata conduzione da parte del Festival di Sanremo. La conduttrice ha infatti posto l’accento su come, prima della sua triste scomparsa, nessuno aveva mai pensato di chiamarlo per la kermesse. Un ‘neo’ che stona con i tributi di oggi; non tanto quelli dei colleghi e amici che realmente lo amavano ma, a suo dire, da parte di quella parte di stampa che forse poteva propiziare la sua conduzione di Sanremo.

Rita Dalla Chiesa, trovato il ladro della macchina regalata da Fabrizio Frizzi/ “Gesto che ha fatto male”

Rita Dalla Chiesa a La Volta Buona: “Fabrizio Frizzi a Sanremo? Ora ne parlano, prima non l’ha chiamato nessuno”

“Devo dire che su quel palco ci sarebbe stato anche Fabrizio Frizzi, ma singolo negli anni precedenti se l’avessero chiamato. Ora parlano sempre di lui sul palco di Sanremo perchè era un suo sogno; ne parlano però i suoi amici, quindi se lo fanno loro va bene. Se lo fanno altri, o giornalisti; beh, se ne potevano ricordare!”, queste le parole di Rita Dalla Chiesa a La Volta Buona; un pensiero perentorio sul sogno non concretizzato di Fabrizio Frizzi e relativo a Sanremo. C’è un evidente rammarico tra le sue parole, sicuramente condiviso anche dai tanti amici e colleghi che in questi anni lo hanno ricordato.

Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi commuove i social con la mamma Carlotta Mantovan/ “Il sorriso del papà…”

“Lui ne capiva di musica, la sentiva, la capiva; era uno che viveva di musica. Quindi non sarebbe stato un preso a caso, poi il pubblico lo amava e lui amava Sanremo”, prosegue così Rita Dalla Chiesa sottolineando le qualità di Fabrizio Frizzi. Nulla mancava al compianto conduttore, tutto sembrava convergere verso quell’opportunità che vale una carriera; ma purtroppo, non è stato così.