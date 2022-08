Rita Dalla Chiesa cambia idea: no al GF Vip 7/ Perché? “Era quasi convinta, poi…”: il retroscena

Rita Dalla Chiesa cambia idea e dice no al Grande Fratello Vip 7

Solo poche settimane fa il nome di Rita Dalla Chiesa è stato associato al Grande Fratello Vip 7. La nota conduttrice e opinionista sembrava essere ormai vicinissima al sì per essere tra i concorrenti della nuova edizione del reality di Canale 5 e invece pare che non sarà così. A svelare cos’è che le ha fatto cambiare idea è Pipol TV, la pagina Instagram dedicata al gossip televisivo guidata da Gabriele Parpiglia, che fa sapere di aver avuto modo di incontrare la conduttrice proprio di recente.

“Rita, era ‘quasi’ convinta. – racconta allora la fonte in merito al GF Vip 7 – L’idea della condivisione, di un solo bagno, dei momenti di solitudine però le facevano paura.” A supportarla verso il sì era soprattutto il nipote Lorenzo, detto Lollo: “era già pronto a organizzare gruppi d’ascolto per la nonna nella Casa, parlava di sorprese e già tifava per la sua super nonna. – si legge ancora – Ma Rita aveva quel ‘quasi’ davanti. Una parola che l’ha portata a fermarsi.”

Rita Dalla Chiesa, ecco perché avrebbe detto no al GF Vip 7

D’altronde a far cambiare idea a Rita Dalla Chiesa non sono stati solo i tratti più spigolosi della permanenza nella Casa e della convivenza, ma anche l’impegno sociale e politico della conduttrice. “Rita, negli ultimi anni, ha combattuto a lungo soprattutto sui social denunciando ogni situazione che la sua Roma disastrata mostrava. – ricorda Pipol TV – Motivi che hanno spinto Rita a non mollare le sue battaglie. Anzi l’hanno spinta a concretizzare e affermare con un ruolo ‘politico’ le sue idee.” Motivo per il quale la Dalla Chiesa ha scelto ufficialmente di essere candidata nelle liste di Forza Italia in un collegio della Puglia.

