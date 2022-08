Rita Dalla Chiesa candidata con Forza Italia/ Piovono insulti e offese sui social

Avventura politica per Rita Dalla Chiesa. L’amata conduttrice e volto tv è pronta a vivere la campagna elettorale da protagonista: come confermato da diverse testate, a partire da Adnkronos, sarà candidata con Forza Italia. La primogenita del generale Carlo Alberto sarà in corsa in un seggio blindato come capolista al proporzionale della Camera in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari.

Secondo i ben informati, Rita Dalla Chiesa sarà “affiancata” da Michele Boccardi, Maria Tiziana Rutigliani e Domenico Damascelli. Ma non solo. Sempre secondo le indiscrezioni a disposizione, correrà anche nell’uninominale Camera di Molfetta. Conferme, dunque, sulla notizia legata alla sua assenza alla prossima edizione del Grande Fratello Vip: la Dalla Chiesa era data tra le principali candidate a un posto nella casa più spiata d’Italia.

Rita Dalla Chiesa candidata con Forza Italia, piovono insulti

La candidatura di Rita Dalla Chiesa rappresenta un’ottima notizia per Forza Italia, che può contare su un profilo di spessore, molto benvoluto e ammirato da tutti. Purtroppo però gli haters non vanno in vacanza e anche in questa occasione non sono mancati insulti e offese nei confronti della conduttrice. Alcuni utenti di Twitter si sono scagliati contro di lei e qualcuno ha addirittura citato il padre, figura di riferimento nella lotta alla mafia. Ecco una carrellata di post circolati negli ultimi minuti: “Vergognati, ma vergognati veramente. Abbi pietà del cognome che porti, non ti basta avre vissuto di rendita solo per quel cognome?””, “Hai venduto l’anima al diavolo”, “Forza Italia, il Generale si sta rivoltando nella tomba”. Fortunatamente primeggiano i commenti di appoggio e di plauso, ma l’odio purtroppo persiste. Per il momento Rita Dalla Chiesa non ha replicato agli insulti e non ha neppure confermato ufficialmente la sua candidatura con gli azzurri.

