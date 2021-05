Rita Dalla Chiesa candidata sindaco di Roma?/ Lei: “Non ne so nulla, Bertolaso…”

Rita Dalla Chiesa, celebre giornalista e conduttrice, si candiderà a sindaco di Roma? La voce ha cominciato a diffondersi in maniera incontrollata nelle ultime ore, tanto che la trasmissione “Un Giorno da Pecora”, in onda su Rai Radio 1, ha deciso di indagare fino in fondo sulla questione, rivolgendo il quesito alla diretta interessata per capire se davvero abbia intenzione di schierarsi con il Centrodestra nella corsa alla poltrona della Capitale. Una domanda che l’ospite del contenitore radiofonico ha affrontato con professionalità e serenità, rispondendo così: “Non ne sapevo e non ne so nulla, non ho sentito nessuno, ho letto il mio nome stamattina sui giornali ma non ne so niente. Comunque, se me lo chiedessero, direi di no”.

Non ci sarebbe pertanto la fascia tricolore da primo cittadino per Rita Dalla Chiesa, che non si è detta interessata a raccogliere l’eredità della pentastellata Virginia Raggi, al cui posto vedrebbe bene “Guido Bertolaso, che qualche tempo fa ha trovato un muro sul suo nome. Ora nel Centrodestra non ci dovrebbero esser divisioni e come candidato sarebbe quello giusto”.

RITA DALLA CHIESA SINDACO A ROMA? “IO NO, MA…”

Rita Dalla Chiesa dunque ha smentito le indiscrezioni che la vedrebbero in corsa per il ruolo di sindaco di Roma, rilanciando però con forza la candidatura di Guido Bertolaso, al quale, secondo la giornalista, bisognerebbe forse trovare il modo giusto per chiederglielo oppure domandargli scusa per non averlo valutato nel modo giusto tempo fa. Sul nome di Michetti, Dalla Chiesa non si è espressa, ammettendo di non conoscerlo, mentre Gasparri rappresenta “un nome di prestigio”. Semaforo verde anche per Guido Crosetto: “Ecco, lui non mi dispiacerebbe, in quanto è persona competente e moderata, che piace alla gente. Io voto la persona, non il partito”. Infine, una valutazione al volo su Carlo Calenda: “Non è assolutamente male”. Insomma, le alternative per Roma non sembrano mancare, ma Rita Dalla Chiesa si è ufficialmente esclusa dalla corsa alla fascia tricolore di quella che viene comunemente menzionata come la “Città Eterna”.

