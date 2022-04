Rita Dalla Chiesa “Catherine Spaak era una donna molto sola”/ “Negli ultimi anni…”

Rita Dalla Chiesa ricorda Catherine Spaak

«Secondo me era una donna molto sola». Così Rita Dalla Chiesa ricorda Catherine Spaak a La Vita in Diretta. «Noi non eravamo amiche, avevamo un rapporto di profondo affetto, che è una cosa diversa», precisa nello studio di Alberto Matano. A proposito del loro rapporto, aggiunge: «Non ci sentivamo tutti i giorni, tanto è vero che non sapevo neanche che stesse male. Ma erano gli anni del Covid ed eravamo chiusi in noi stessi. Abbiamo avuto delle conversazioni, degli incontri a casa sua, condividevamo ricordi».

Orso Maria Guerrini/ "Catherine Spaak? Ci siamo amati, lei era irresistibile"

Si raccontavano e così ha avuto modo di scoprirla. «Aveva bisogno di grande affetto, era una donna diversa. La sento descrivere come una donna quasi algida, ma era dolcissima. Sicuramente aveva un carattere molto particolare». Proprio sulla solitudine di Catherine Spaak nasce un confronto tra Rita Dalla Chiesa e Alba Parietti, anche lei ospite al tavolo di Alberto Matano. La showgirl non è d’accordo con Rita Dalla Chiesa.

Antonio Ferrari, ex cognato di Catherine Spaak/ "Amai per 11 anni la sorella Agnès"

Rita Dalla Chiesa “Ci sono due periodi di Catherine Spaak…”

«Alba, era sola. Cercava l’affetto, credimi. Era andata a Ballando, aveva fatto l’Isola. Cercava il contatto con la normalità del nostro ambiente. Ma non c’è riuscita perché aveva avuto una educazione molto rigida. Era consapevole di essere diversa, ad un livello superiore», l’analisi di Rita Dalla Chiesa su Catherine Spaak. Invece Alba Parietti sottolinea il fatto che non fosse mai banale. «Ci sono stati due periodi. Gli ultimi anni per lei erano stati molto duri da accettare e da vivere», rimarca Rita Dalla Chiesa a La Vita in Diretta.

Fabrizio Capucci, Daniel Rey e Vladimiro Tuselli/ Mariti di Catherine Spaak: "Nozze…"

Alberto Matano le fa rivedere un’intervista che Catherine Spaak le aveva fatto sull’amore: «Aveva ragione quando diceva che alla nostra età non ci si innamora di due persone contemporaneamente», ammette non nascondendo nell’emozione nel rivedere quel momento che avevano condiviso in televisione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA