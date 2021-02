Rita Dalla Chiesa contro Antonella Elia al GF Vip/ “Rischia di rovinarsi la carriera”

Rita Dalla Chiesa, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha criticato il comportamento di Antonella Elia nei panni di opinionista al Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini. La storica conduttrice di Forum, che in passato ha lavorato con la Elia, ha detto di non riuscire a capire l’atteggiamento scontroso e “acido” nei confronti dei concorrenti, soprattutto delle donne: “Sembra che ce l’abbia con qualcuno, o probabilmente ce l’ha solo con se stessa”, ha detto la Dalla Chiesa. Secondo la conduttrice, questo atteggiamento potrebbe scaturire dalla delusione d’amore ricevuta dal suo ex compagno Pietro Delle Piane (con cui Antonella Elia aveva partecipato a Temptation Island Vip): “Credo che nell’ultimo anno e mezzo lei abbia sofferto e continui a soffrire per Pietro Delle Piane. Ma non deve far pagare il suo personale momento di crisi alle altre donne“. Era stata Antonella a prendere la decisione definitiva di lasciare Delle Piane, che a dicembre 2020 è intervenuto a Domenica Live: “L’ho delusa, l’ho ferita. Non c’è un tradimento ma l’ho delusa profondamente e questo mi addolora moltissimo“.

Rita Dalla Chiesa critica il ruolo di Antonella Elia al Grande Fratello Vip

Sulle pagine di Nuovo Tv, Rita Dalla Chiesa ha commentato anche il faccia a faccia tra Antonella Elia e Samantha de Grenet. Secondo la conduttrice l’opinionista del GF Vip non sapeva nulla dei problemi di salute di Samantha: “Conoscendo Antonella penso che ci sia rimasta male quando ha scoperto di aver urtato la sensibilità della De Grenet. Pur avendo la possibilità di scusarsi non l’ha fatto”. Inoltre non ha gradito l’attacco a Stefania Orlando, accusata di averla invitata al matrimonio con Simone Gianlorenzi solo per avere ospiti famosi. Lo scorso novembre, a Pomeriggio 5 Rita Dalla Chiesa aveva già preso le difese di Elisabetta Gregoraci pesantemente attaccata dall’opinionista. “Certe parole o prese di posizione non le appartengono. Le consiglio di stare attenta perché rischia di rovinarsi la carriera”, ha concluso la conduttrice su Nuovo Tv.



© RIPRODUZIONE RISERVATA