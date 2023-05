Rita Dalla Chiesa contro Fabio Fazio/ “Nessuna rottamazione dal centrodestra”

Rita Dalla Chiesa smentisce la ‘rottamazione’ Rai da parte del centrodestra

Con l’avvento del nuovo governo di centrodestra, molti degli intellettuali di sinistra si stanno allontanando dalla Rai. E’ il caso di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, decisi a lasciare i loro storici talk show. I rumor sulla presunta “epurazione” da parte dell’emittente sono state smentite da Rita Dalla Chiesa, che attacca il giornalista di Che tempo che fa.

Rita Dalla Chiesa, membro della Commissione di Vigilanza Rai per Forza Italia, ha dichiarato attraverso una nota: “Fuori tutti, e dentro gli amici degli amici. Niente di più vergognosamente falso. Stanno facendo tutto da soli. I Fazio, le Annunziata, ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene, non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal centrodestra”. La conduttrice ha, dunque, dato una chiave di lettura differente smentendo che ci siano state pressioni politiche dietro la decisione di Fabio Fazio.

Rita Dalla Chiesa, ai microfoni del Corriere della Sera, ha ricordato il noto giornalista: “Maurizio Costanzo ha cambiato tante vite, compresa la mia. Ci eravamo conosciuti a Milano. Io ero con mio padre, che naturalmente conosceva tutti i giornalisti. Lo incontrammo per caso in una pasticceria e me lo presentò. Da allora è nata l’amicizia di una vita“.

E ancora: “Arrigo Levi mi aveva chiamata per lavorare a TivuTivu, la nuova trasmissione settimanale giornalistica della Fininvest. Io ero indecisa, chiamai Maurizio che mi disse: è il momento di venire da noi“. La conduttrice ha poi ricordato: “Quando mio padre fu ucciso, mio fratello Nando scrisse un libro molto forte, in cui diceva di cercare i mandanti nella Democrazia Cristiana. Improvvisamente tutte le porte si chiusero, nessuno ci ascoltava” sottolineando come Maurizio Costanzo è stato l’unico ad intervistarla.

