Rita Dalla Chiesa: costole fratturate a causa del cane/ “Questa pulce mi si è…”

Costole fratturate per Rita Dalla Chiesa, vittima di un piccolo incidente a causa del suo cane. Snoopy, il bassotto a cui la conduttrice è legatissima, le ha causato involontariamente, la frattura di una costola come ha spiegato lei stessa pubblicando su Instagram la foto del suo cagnolino. “Questa pulce di cagnolino ieri sera mi si è infilato fra i piedi e mi ha fatto rompere una costola”, ha scritto la conduttrice, costretta a trascorrere del tempo al pronto soccorso per ricevere le cure del caso. La caduta ha provocato, così, un dolore atroce alla conduttrice che sarà costretta ad osservare un periodo di riposo per riprendersi e rimettersi in perfetta forma. Amante degli animali, Rita Dalla Chiesa dedica tantissimo tempo ai suoi cagnolini che, ogni giorno, le regalano tantissimo amore.

RITA DALLA CHIESA IRONIZZA SULL’INCIDENTE

Nonostante il dolore, Rita Dalla Chiesa non perde il sorriso ed ironizza su quanto accaduto. “#snoopyilbassotto story. Questa pulce di cagnolino ieri sera mi si è infilato fra i piedi e mi ha fatto rompere una costola…Ci siamo spaventati insieme. Ma sto male solo io😂😂”, scrive sotto la foto di Snoopy che, invece, si sarebbe semplicemente spaventato. La conduttrice dovrebbe rimettersi in forma in circa 20 giorni. I fan, nel frattempo, le hanno augurato una pronta guarigione. “Guarisci presto”, “Mi dispiace tanto Rita. Buona guarigione”, “Che dolore !!! Ci vuole tanto riposo!! Buona guarigione”, “Una botta involontaria. Rimettiti in forma daje joooo e una carezza al cane lo perdoniamo”, “Mi dispiace Rita ….. guarisci presto e non trascurarti !!!!! Anche io ho una bassottina e come tutti i bassotti è molto vivace e imprevedibile”, sono solo alcuni dei commenti degli utenti.





