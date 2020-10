Rita Dalla Chiesa/ Da Roberto Cirese e la figlia Giulia a Fabrizio Frizzi, la sua storia a Live non è D’Urso

Grandi ospiti per la nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Nella puntata trasmessa il 25 ottobre, nel salotto di Barbara D’Urso, arriverà Rita Dalla Chiesa che, da poco, è entrata a far parte dell’agenzia LaPresse, la stessa che si occupa di Barbara D’Urso. La conduttrice di canale 5 darà spazio a Rita Dalla Chiesa e alla storia della sua vita. Figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nello studio di Non è la D’Urso, ripercorrerà tutta la sua straordinaria vita attraverso una serie di immagini, tra le quali molte saranno inedite. Quella di Rita Dalla Chiesa è stata una vita intensa, ricca di emozioni ma anche di dolori. Dall’infanzia vissuta con i genitori ai momenti più importanti della sua vita: dal matrimonio con Roberto Cirese da cui è nata la figlia Giulia fino all’incontro e al secondo matrimonio con Fabrizio Frizzi con cui ha mantenuto rapporti cordiali anche dopo il divorzio; dalla morte dei genitori a quella di Fabrizio Frizzi fino alla nascita del nipotino Lorenzo che rappresenta la sua grandissima gioia.

RITA DALLA CHIESA: IL RAPPORTO CON FABRIZIO FRIZZI E IL PADRE CARLO ALBERTO

Rita Dalla Chiesa ha raccontato la storia del padre Carlo Alberto in un libro “Il mio valzer con papà” in cui ha ripercorso tutta la sua vita. Mettersi totalmente a nudo, aprire i cassetti dei ricordi, anche quelli più dolorosi, non è stato facile per Rita Dalla Chiesa che ha scelto di raccontare il papà in un modo inedito dando ampio spazio all’uomo di famiglia e al padre. Nel salotto di Live non è la D’Urso avrà la possibilità di rivedere quegli anni della sua vita trascorsi insieme al fratello Nando e alla sorella Maria Simona. Una delle persone più importanti della vita di Rita Dalla Chiesa resterà per sempre Fabrizio Frizzi di cui la conduttrice ha parlato spesso dopo la sua morte. «Credo che l’amore della vita sia uno. Certo, puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l’amore nella vita è uno, e per me era lui», ha raccontato nel 2019 ai microfoni dell’amica Mara Venier.





© RIPRODUZIONE RISERVATA