Rita Dalla Chiesa/ Dal padre Generale Carlo Alberto a Fabrizio Frizzi alla polemica con Michela Murgia

Rita Dalla Chiesa è una delle ospiti della puntata di oggi di Domenica In. L’ex conduttrice di Forum è stata invitata dall’amica Mara Venier per intervenire nello spazio dedicato agli aggiornamenti sull’epidemia di coronavirus e sulla campagna di vaccinazione. Una presenza familiare quella di Rita Dalla Chiesa, una donna che l’opinione pubblica italiana ha imparato ad apprezzare da ormai molti anni a questa parte come figlia coraggiosa e dignitosa del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia a Palermo il 3 settembre 1982. Impossibile, poi, non associare l’immagine di Rita Dalla Chiesa a quella di uno dei volti più amati della televisione italiana: l’indimenticabile e indimenticato Fabrizio Frizzi, presentatore cui è stata legata sentimentalmente, sposandosi nel 1992, e col quale è rimasta in ottimi rapporti anche dopo la rottura arrivata nel 1998.

Rita Dalla Chiesa vs Michela Murgia/ "Paura degli uomini in divisa? Stai zitta!"

Rita Dalla Chiesa e la polemica con Michela Murgia

Negli ultimi giorni di Rita Dalla Chiesa si è tornati a parlare in relazione ad una polemica riguardante la giornalista Michela Murgia. Ospite di DiMartedì, la pugliese ha messo nel mirino il generale Francesco Paolo Figliuolo, dicendosi “spaventata dall’avere un commissario che gira con la divisa“. Secca la replica della Dalla Chiesa: “Non credo che condizioni nessuno se non sé stessa. La gente non è con lei. La gente ha capito benissimo che la figura del generale Figliuolo è una figura di alta istituzione. Ha paura chi ha qualcosa da nascondere. (…) La dittatura mi fa paura, sono una che ha grande libertà di pensiero e la gente non è mai riuscita a collocarmi da nessuna parte, quindi si immagini se non mi fa paura la dittatura che blocca qualsiasi tipo di pensiero. Ma i militari no, da loro mi sento protetta“. Ospite oggi dalla Venier, Rita Dalla Chiesa tornerà sull’argomento?

