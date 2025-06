Rita Dalla Chiesa e il rapporto con Fabrizio Frizzi

Rita dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sono stati una coppia per ben sedici anni di cui dieci di matrimonio. Una coppia che ha fatto innamorare il pubblico, ma anche i colleghi come mostra un servizio trasmesso da Caterina Balivo, nella puntata de La volta buona del 16 giugno 2025. Durante il momento dedicato alla reunion tv, Caterina Balivo ha trasmesso un filmato in cui Rita Dalla Chiesa chiacchierava con Raffaella Carrà che, poi, rivolgendosi a Fabrizio Frizzi, gli chiedeva se si stava comportando bene.

Un momento storico della televisione italiana che ha permesso a Rita Dalla Chiesa di incontrare Fabrizio Frizzi durante la trasmissione “Pane e marmellata”. E’ l’inizio di una storia d’amore bellissima che è poi finita dopo anni ma che accompagna ancora oggi Rita con il ricordo dolce di Fabrizio e degli anni trascorsi al suo fianco.

Rita Dalla Chiesa e il ricordo di Fabrizio Frizzi

“Noi ci siamo conosciuti un anno prima che cominciasse Pane e marmellata. Era divertente, pieno di riccioli, la Vespa e mai avrei pensato che potesse entrare nella mia vita anche perché avevo 10 anni in più. A me quegli anni di differenza spaventano e non pensavo che potesse capire tutto quello che mi è accaduto. Però lui mi ha salvato la vita perché è arrivato nella mia vita dopo sei mesi dal grande dolore che mi aveva colpito“, dice Rita Dalla Chiesa che descrive Frizzi come la sua spalla in un momento difficilissimo della sua vita.

Dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Frizzi con cui c’è sempre stato un profondo affetto, Rita Dalla Chiesa ha sempre protetto la propria vita privata evitando anche se, ad oggi, pare che non ci sia alcun, nuovo compagno nella sua quotidianità.