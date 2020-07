Rita Dalla Chiesa difende Giorgia Meloni/ “Contro lei bullismo indegno, vergognatevi”

Un fiume di polemiche e critiche si sono abbattute su Giorgia Meloni negli ultimi giorni. Minacce di morte, body shaming e offese di vario genere quelle ricevute dalle leader di Fratelli d’Italia. Parole che hanno smosso l’intervento di Rita Dalla Chiesa. La conduttrice,che non ha mai nascosto le sue simpatie politiche e si è sempre mostrata solidale verso le donne, ha deciso di intervenire e difendere in prima persona la Meloni. Così su Twitter, dove è sempre molto attiva, ha scritto: “Dove sono finite le gentili signore del #ChallengeAccepted? Ovvero donne in difesa delle donne? Donne che supportano le donne? Tutta una balla che dura da una vita.” E ha continuato: “Dove sono finite ora che c’è Giorgia Meloni da difendere dal web e dai suoi bulli da tastiera? Ma vergognatevi!”, ha detto la Dalla Chiesa.

Rita Dalla Chiesa dalla parte della Meloni: “Lo trovo ignobile!”

Non è mancata la risposta di qualcuno che ha continuato a mantenere la sua posizione contraria a Giorgia Meloni, scrivendo “le donne si vergognano della Meloni”. Anche stavolta, però, Rita Dalla Chiesa non è rimasta in silenzio e ha anzi replicato: “Sapesse di quante donne mi vergogno io!!!!! – ha tuonato la conduttrice, per poi aggiungere – Ma proprio di quante… E, comunque, quelli che le vengono fatti sono veri e propri agguati del bullismo più vigliacco sull’aspetto fisico. Lo trovo ignobile. Un avversario politico non lo sfidi su questo terreno”. Il riferimento è a quelli che appaiono attacchi organizzati e coordinati dai rivali politici della leader di Fratelli d’Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA