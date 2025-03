Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi: “Oggi l’avrei perdonato“

Poco tempo fa Rita Dalla Chiesa ha confidato a Monica Setta in Storie di donne al bivio qualche retroscena sulla sua storia d’amore con Fabrizio Frizzi, che dopo di lei si è sposato con Carlotta Mantovan. Il loro è stato un matrimonio molto felice, fino a quando, dopo un passo falso del conduttore tutto è crollato nel 1998. Ma perchè Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si sono lasciati? E come era rimasto il loro rapporto prima dell’emoraggia che non gli ha lasciato scampo? Rispondiamo a tutte le domande.

“Oggi penso che se avessi saputo perdonare, il mio matrimonio con Fabrizio probabilmente non sarebbe finito“. Inizia così la confessione di Rita Dalla Chiesa a Monica Setta, svelando un tradimento che ha portato il matrimonio al capolinea. La conduttrice ha spiegato più volte in televisione di essersi pentita di averlo lasciato e che col senno di poi avrebbe lasciato correre su quanto successo. La loro storia d’amore inizia nel 1983, quando Frizzi si era appena fatto conoscere nel mondo Rai, mentre Rita erà già una celebre giornalista. Un incontro “scandaloso” il loro, dato che lui aveva dieci anni in meno.

Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa, il tradimento con Graziella De Bonis di Domenica In

Nonostante furono subissati dalle critiche, Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa hanno fatto il grande passo sposandosi nel 1992. “Per non farci del male abbiamo deciso di dividere momentaneamente le nostre strade“, aveva dichiarato nel 2002 il conduttore, annunciando la loro separazione e aggiungendo che purtroppo non andavano più d’accordo. Quello per la giornalista è stato un duro colpo, tanto che dopo diverso tempo aveva ribadito che Fabrizio Frizzi è stato l’unico vero amore della sua vita, lasciando intendere di non riuscire ad andare avanti sotto l’aspetto sentimentale.

Dietro alla rottura c’è stato il tradimento di Frizzi con Graziella De Bonis, corista di Domenica In che all’epoca aveva 25 anni. Nel corso del tempo, la conduttrice ha raccontato di aver avuto una liaison intellettuale e platonica con un altro uomo, si tratta di Franco Nero, e di lui ha dichiarato: “Franco è un uomo bellissimo, ci siamo visti spesso a cena, frequentati amichevolmente, ma i miei occhi non potevano competere con quelli di Vanessa Redgrave“. Ancora oggi Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi con tanto affetto e la loro relazione come un amore molto profondo.