Rita Dalla Chiesa e la figlia Giulia Cirese/ La dedica social: “io e lei da sempre”

Rita Dalla Chiesa e la figlia Giulia sono inseparabili. La conduttrice non ha mai fatto mistero di avere un rapporto di grandissima complicità con la figlia a cui ha voluto dedicare una bellissima dedica social. In occasione del party Ferrari, Rita si è fatta immortalare con la figlia Giulia e ha deciso di condividere questa bellissima foto con tutti i suoi follower. Ad accompagnare lo scatto di mamma e figlia, una tenerissima didascalia in cui si legge: ” Io e lei. Lei e io. Da sempre. @giulia_cirese@angelinop #ferrariparty”. Immediata la reazione da parte dei fan, ma anche di alcuni amici e colleghi. A cominciare dall’amica Mara Venier che ha commentato con un emoticon a forma di cuore, mentre Monica Leoffredi scrive: “non ci credo oltre ad essermi persa l’evento anche l’occasione di vedervi, che peccato”. Tra i commenti anche quello di Loredana Lecciso che scrive: “siete bellissime!”.

Rita Dalla Chiesa e la figlia Giulia Cirese come due gocce d’acqua

Oltre ai commenti degli amici vip, non mancano i commenti da parte dei fan di Rita Dalla Chiesa che hanno apprezzato tantissimo lo scatto privato della conduttrice con la figlia Giulia Cirese. Ecco alcuni commenti scritti da alcuni follower: ” tu sei stata sempre una donna molto bella ma lasciami dire che tua figlia è stupenda. E bello vedervi insieme” scrive un utente, mentre un altro sottolinea quanto madre e figlia siano identiche: “Siete uguali, complimenti bellissime davvero”. Non solo, c’è anche chi le scrive: “è bellissima sembrate sorelle!” e ancora “Siete uguali, come due gocce d acqua” e “insomma… sorelle! E non per demerito di Giulia!”. E’ proprio così, a vederle insieme Rita dalla Chiesa e la figlia Giulia potrebbero davvero essere scambiate per sorelle! Durante un’intervista proprio Rita aveva parlato della figlia definendola “una donna molto forte e mi rende orgogliosa” raccontando le difficoltà vissute con il compagno Massimo Santoro scomparso all’età di 52 anni. “È vissuta per cinque anni affianco a Massimo, nel corso della lunga malattia, senza dire nulla, rispettando il volere di suo marito. Massimo era un cacciatore di stelle” ha detto la Dalla Chiesa.

