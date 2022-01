Rita Dalla Chiesa e la separazione con Fabrizio Frizzi/ “Alfonso Signorini mi aiutò”

Rita Dalla Chiesa è stata sposata con Fabrizio Frizzi per sei anni: nel 1998 optarono per la separazione, ma rimasero comunque amici. In quel periodo, come raccontato dalla conduttrice settantaquattrenne in un’intervista esclusiva a Bubinoblog, non fu semplice ritrovarsi al centro del gossip. Dalla sua parte, tuttavia, c’era un esperto del settore: Alfonso Signorini.

“Signorini e io siamo molto amici, gli voglio tanto tanto bene e gli sono grata per tantissime cose”. Una di queste riguarda proprio il periodo della fine del matrimonio. “Sapeva che sarebbero uscite delle copertine che mi avrebbero fatto del male e lui cercava sempre di limitarmi questo male. Mi ricordo che Alfonso venne anche due volte da Milano a Roma per stare con me, quindi sono cose che non ti dimentichi ed è per questo che per lui l’affetto non finirà mai”.

Rita Dalla Chiesa e la separazione con Fabrizio Frizzi: l’affetto di Alfonso Signorini

L’affetto di Alfonso Signorini per Rita Dalla Chiesa, tuttavia, non si è manifestato soltanto in occasione della separazione della conduttrice con Fabrizio Frizzi, morto nel 2018. Successivamente, infatti, il numero uno del Grande Fratello Vip ha provato anche a coinvolgere la collega nel reality show per regalarle un periodo di svago. In particolare, la richiesta arrivò lo scorso anno e l’ex volto di Forum sarebbe dovuta entrare al posto della contessa Patrizia De Blanck. Lei, tuttavia, non se la sentì.

“Quando mi ha chiamato quella sera per propormi di entrare al Grande Fratello Vip mia figlia stava attraversando un momento molto duro e difficile. Aveva perso il marito e io volevo volevo stare vicina a lei e a mio nipote e poi avevo un altro grande dolore in famiglia. Non avrei potuto stare senza sentire mio fratello anche in piena notte per sapere come stava mia cognata”, ha spiegato la settantaquattrenne nel corso dell’intervista concessa a Bubinoblog.



