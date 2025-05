Rita Dalla Chiesa vittima di un furto, ma solo per poche ore. Sembra quasi uno scherzo, ma quanto accaduto alla celebre conduttrice sta in realtà facendo il giro del web. È stata proprio lei a comunicare, con un post pubblicato su Instagram, di esser stata derubata di un bene per lei molto prezioso: la sua auto. Si tratta di una Micro Rossa, che per Dalla Chiesa era importante dal punto di vista affettivo più che economico, essendo stata sua compagna d’avventure per circa 30 anni.

La stessa conduttrice, nel suo post su Instagram, ha scritto: “Quanta vita abbiamo passato insieme, tu e io. Quanta musica abbiamo ascoltato nel traffico di Roma. Dove andavo io mi accompagnavi tu. Eri stata l’ultimo regalo, nel secolo scorso, di una persona tanto amata. Stanotte ti hanno rubata.” Il tutto con tanto di foto della sua auto in garage.

Rita Dalla Chiesa ritrova l’auto rubata sotto casa: l’annuncio della conduttrice

Mai Rita Dalla Chiesa avrebbe sperato di ritrovare la sua auto solo poche ore dopo e, per giunta, sotto casa sua. Una scoperta che ha spiazzato la conduttrice, che ha annunciato pubblicamente la restituzione, da parte dei ladri, della sua automobile. “É tornata a casa! – ha annunciato la conduttrice con un post pubblicato sempre su Instagram che vede in primo piano la sua Micro Rossa di nuovo a casa – Stanotte me l’hanno lasciata davanti al cancello. Una vita insieme, dal 1997. Grazie a tutti voi”. Un vero e proprio piccolo miracolo, dunque, per la conduttrice, che ringrazia tutti coloro che le hanno manifestato supporto in queste ore. Tutto è bene ciò che finisce bene.

