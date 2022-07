Rita Dalla Chiesa/ “Morte Massimo Santoro? Dura per mia figlia Giulia Cirese…”

Rita Dalla Chiesa parla con tenerezza del rapporto che ha con il nipote Lorenzo e del legame con la figlia Giulia Cirese. Amata dai telespettatori italiani per aver condotto il programma Forum per oltre 20 anni, tra le pagine di Famiglia Cristiana Rita Dalla Chiesa si racconta come nonna e come madre. “Non sono una nonna tradizionale” racconta fin da subito, “piuttosto una nonna complice, con un dialogo molto aperto, disponibile all’ascolto senza pregiudizi, con tanti interessi in comune con Lollo”.

Celebre per le sue numerose battaglie a difesa dei diritti degli animali, Rita Dalla Chiesa riconosce che il nipote Lorenzo “è ancora più animalista di me. Una volta ero inorridita dalla presenza di uno scarafaggio e lui mi ha intimato di non ucciderlo, ma semplicemente di allontanarlo”. Nei panni di nonna affezionatissima al nipote, si dice particolarmente fiera di come “senza prediche ma con l’esempio gli ho trasmesso tanti valori. Come il rispetto della dignità umana: quando camminiamo per le strade e incrociamo un senzatetto Lollo mi implora con lo sguardo di dargli sempre qualcosa”.

Rita Dalla Chiesa e il rapporto con la figlia Giulia Cirese

Rita Dalla Chiesa vive nell’appartamento sopra a quello occupato dalla figlia Giulia Cirese e dal nipote Lorenzo. Con affetto, parla di sua figlia come di una “gattara”, orgogliosa di aver “contagiato Lorenzo con la mia passione per i cani, io ne ho tre presi al canile, e lui ha il suo bassottino Snoopy”. A Famiglia Cristiana confessa di arrabbiarsi qualche volta con il nipote Lorenzo poiché “non capisco perché invece di trovarsi a casa con gli amici giochi alla Playstation con loro a distanza”.

Ma Rita ha ben chiaro il suo ruolo di nonna e spiega che “cerco di tenere per me le mie contrarietà, e lascio che sia la madre a dargli delle regole, al massimo condivido con lei le mie perplessità”. C’è dunque grande rispetto per la figlia Giulia e per i suoi spazi, riconoscendo come “Occorre un certo equilibro nel fare la nonna e rispettare il ruolo dei genitori”. Rita Dalla Chiesa spiega anche quanto sia stato “difficile e delicato” il suo ruolo nel sostenere il nipote durante la tragedia della morte del padre Massimo Santoro, avvenuta quando Lorenzo aveva appena 9 anni. “Capivo che niente sarebbe stato più come prima” ricorda Rita.

Rita Dalla Chiesa orgogliosa del nipote Lorenzo

Con il nipote Lorenzo, Rita Dalla Chiesa condivide anche tante passioni e interessi. “A entrambi piace la musica, è venuto con me a vedere Battiti live, e grazie a lui ho scoperto tanti bravi artisti di oggi” spiega infatti nella sua intervista a Famiglia Cristiana. “E poi entrambi amiamo il mare, e capita che ci regaliamo qualche giorno nella casa di famiglia di Capri”.

“Entrambi siamo allergici alla matematica” confessa poi l’amata conduttrice e giornalista. “Io me la cavavo sempre per il rotto della cuffia a scuola, lui ha finito il primo anno del liceo scientifico internazionale, ma la matematica ha fatto fatica a digerirla”. Tanto la nonna quanto il nipote condividono anche la passione per i viaggi, al punto che Rita definisce Lorenzo “curioso del mondo”, raccontando che ama guardare con lui “i documentari, i reportage, mi piacerebbe facesse il giornalista sempre in giro”.

