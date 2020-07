Rita dalla Chiesa opinionista al Grande Fratello Vip 2020?/ “Mi piacerebbe ma so…”

“Mi piacerebbe”, “Starei comoda su quella poltrona” e “Sarei pronta a dire a tutti quello che penso”, sono queste le frasi dette da Rita dalla Chiesa per commentare il suo possibile arrivo nello studio del Grande Fratello Vip 2020 come opinionista ma alla fine poi tutto scompare quando si dice certa che non avrà mai quel ruolo. Di lei si è parlato molto spesso come opinionista in altri programmi, come giudice ad Amici e anche come possibile conduttrice dei reality di Canale5, alla fine però non c’è mai stata una conferma e nemmeno una proposta definitiva e questo l’ha portata di nuovo in Rai al cospetto di Marco Liorni ad Italia Sì! E’ arrivata però la notizia che il prossimo anno non ci sarà perché non vuole “ruotare” insieme ad altri ospiti del programma, e adesso?

RITA DALLA CHIESA OPINIONISTA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Ancora una volta si apre per lei la strada del Grande Fratello Vip 2020 e di una carriera da opinionista al fianco di Alfonso Signorini. Proprio a riguardo, però, è la stessa Rita della Chiesa che ha detto la sua al portale CheTvFa dicendosi certa che non andrà a finire così: “Sull’ultimo GF Vip ne avrei avute molte da dire…Arrivavo a parlare da sola oppure a mandare messaggi al capo progetto, Andrea Palazzo, con il quale siamo amici…Sicuramente però non chiameranno me, me lo sono messa in testa…”. Nei giorni scorsi si è parlato anche di Giulia de Lellis come opinionista ma le voci si sono poi affievolite giorno dopo giorno, toccherà davvero a Rita dalla Chiesa occupare la poltrona al fianco di Pupo?



