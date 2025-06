Rita Dalla Chiesa ritrova in tv gli ex colleghi di Forum Marco Senise e Fabrizio Bracconeri.

Rita Dalla Chiesa e il ricordo di Forum

Rita Dalla Chiesa, ospite della puntata de La volta buona del 16 giugno 2025, oltre a ricordare i sedici anni trascorsi accanto a Fabrizio Frizzi con cui ha condiviso la vita privata, ma anche quella professionale, ha ricordato anche gli anni trascorsi a Forum. Rita Dalla Chiesa ha condotto per anni il programma dedicato alle cause legali in tv dove ha diviso la scena, per tanti anni, con Marco Senise e Fabrizio Bracconeri.

Nel salotto di Caterina Balivo, Rita Dalla Chiesa ricorda con il sorriso gli anni trascorsi accanto ai due colleghi con cui aveva un rapporto fraterno. La Dalla Chiesa spiega di non vedere da tanto tempo i due colleghi e Caterina Balivo, a sorpresa, annuncia il loro arrivo in studio lasciando senza parole la sua ospite.

Rita Dalla Chiesa e il rapporto con Marco Senise e Fabrizio Bracconeri

Rita Dalla Chiesa, di fronte all’arrivo in studio di Marco Senise e Fabrizio Bracconeri, resta senza parole per poi abbracciare con tantissimo affetto prima Fabrizio e poi Marco. I tre, poi, si accomodano sul divano ricordando quei momenti trascorsi come una vera famiglia. “Lavoravamo tante ore insieme e alla fine eravamo diventati come una famiglia”, spiega Senise.

“Se dovessi descrivere Rita, la descriverei come un’eterna ragazza che ha un entusiasmo nei confronti della vita che, oggi, non hanno neanche i ragazzi di 20 anni”, aggiunge ancora Senise. I tre, poi, raccontano anche i vari momenti trascorsi insieme fuori dallo studio televisivo come il giorno del matrimonio di Fabrizio Bracconeri. In studio, poi, Flora Canto ricorda un aneddoto su Senise: “Circa quindici anni fa, lui mi vide in un bar, si avvicinò e mi disse ‘bellissima, come stai?’. Non mi diede neanche il tempo di rispondere che disse le stesse cose ad una ragazza bionda appena arrivata”, ha svelato la Canto.

