Rita dalla Chiesa possibile rifiuto per il GFVip 7?/ “Ho tutta l’estate per pensarci”

Rita dalla Chiesa non vuole accettare l’invito tra i concorrenti del GFVip per i suoi “affetti”…

Rita dalla Chiesa ha ufficialmente ricevuto l’invito per essere una dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Invito al quale non ha ancora dato una risposta precisa, “Non l’ho escluso a priori ma voglio prendermi tutta l’estate per decidere”, ha detto. La regina di Forum ha spiegato le sue motivazioni in un’intervista per il periodico Nuovo Tv. Giornalista, storica conduttrice, nonostante i suoi 74 anni Rita della Chiesa è sempre ponta a mettersi in gioco, la donna ha raccontato di come avesse già ricevuto l’invito per varcare la porta rossa nel 2020, con l’edizione GFVip5, ma si era vista costretta a rifiutare perché sua figlia Giulia, avuta con il primo marito Roberto Cirese, aveva appena perso il compagno e si trovava in un momento difficile.

Rita Dalla Chiesa: "Ricoperta di insulti"/ "Hanno offeso la memoria di mio padre"

Ed è proprio l’affetto per i famigliari che anche questa volta sembra frenarla dalla possibilità di andare a Cinecittà: “Non voglio stare lontano da mia figlia Giulia (Giulia Cirese), e da mio nipote Lorenzo (Lorenzo Santoro)”, ha detto. Ma non solo… Sarebbe anche triste di lasciare il suo adorato cagnolino Pedro, con lei da 19 anni, la della Chiesa teme si possa sentire abbandonato: “È parte integrante della mia vita non voglio lasciarlo solo”, ha detto.

Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip 7?/ Lei rompe il silenzio e svela che...

Rita dalla Chiesa e i motivi per cui non le dispiacerebbe partecipare al GFVip

Ci sono anche dei pro però che potrebbero portare Rita dalla Chiesa a scegliere di partecipare al Grande Fratello Vip/, tra questi c’è quello di potersi far conoscere in un ruolo un po’ meno “istituzionale” di quello mostrato solitamente: “Spero che se entrassi il pubblico conosca la vera Rita quella che conoscono in famiglia e gli amici più cari”, ha detto nell’intervista. Ma non solo, la giornalista ha anche confidato di come le piacerebbe avere, nella casa, il ruolo di “donna adulta che comprende le varie dinamiche dei ragazzi”.

Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip 7?/ "Nel cast anche Charlie Gnocchi": l'indiscrezione

Il suo sogno sarebbe quello di poter partecipare con la sua amica Fiordaliso, molto diverse tra loro, Rita sulla cantante ha detto: “Siamo agli antipodi, lei è un po’ pazza ma sarebbe un vero valore aggiunto per il programma”. Dal pubblico non sembra essere spaventata così come dalle opinioniste, apprezza molto sia Orietta Berti che la temibile Sonia Bruganelli: “Adoro Sonia perché amo le persone dirette come lei. Non mi piacciono quelle che fanno finta di essere Santa Maria Goretti e in realtà sono tutt’altro”, ha affermato. A chi sostiene che il Grande Fratello sia un modo per “riesumare carriere morte”, risponde così: “Ho già fatto molto in Tv, non ho bisogno di visibilità ne di dimostrare nulla. Di ciò che dice la gente non mi importa. Le persone che sostengono sia l’ultima spiaggia sono la prime che varcherebbero quella porta rossa.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA