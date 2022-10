Rita Dalla Chiesa vs Formigli “Attacco a Tajani inaccettabile”/ La replica in diretta

Scontro a distanza fra il conduttore di PiazzaPulita, Corrado Formigli, e Rita Dalla Chiesa, volto noto della tv, recentemente eletta in Puglia con Forza Italia. Nel corso della puntata di ieri del programma di La7, Formigli ha dibattuto a lungo sui famosi audio di Silvio Berlusconi inerenti la guerra in Ucraina, puntando il dito in particolare contro Antonio Tajani, colui che potrebbe divenire a breve il nuovo ministro degli esteri. Secondo Formigli, in poche parole, il numero due di Forza Italia dovrebbe prendere le distanze dal Cavaliere in maniera netta e pubblica. “Il numero due di Forza Italia andrà alla Farnesina in una fase complicata come questa – attacca Formigli in diretta tv – Tajani era presente all’arringa di Berlusconi contro Zelensky, non sappiamo se abbia partecipato a quegli applausi scandalosi. Li abbiamo sentiti anche molto numerosi di fronte a queste scempiaggini. E’ possibile che il numero due di Berlusconi che dice queste cose, che giustifica in pieno l’aggressione di Putin, possa essere il Ministro degli Esteri del prossimo governo in questa congiuntura internazionale?”.

E ancora: “Ho seguito oggi Tajani, non ha mai preso le distanze e criticato il suo leader. Ha detto soltanto che contano i fatti, che siamo atlantisti, ma il suo capo appare invece essere dall’altra parte. E’ opportuno che alla Farnesina ci sia un uomo che non ha il coraggio di criticare apertamente Berlusconi su questa bestialità? Questo è il grande tema. Voi direte che a governare sarà Giorgia Meloni che è atlantista. Le sue però sono parole, quale sarà nei fatti la collocazione internazionale di un Paese in cui la golden share è tenuta da un partito che dice queste cose? E poi c’è la Lega. Prendete Fontana, incarnazione della nuova Lega. Onorevole Meloni, quale destra avremo? In che mani saremo? Come garantirà che non ci saranno pezzi del governo che cercheranno di trattare con Mosca?”.

RITA DALLA CHIESA VS FORMIGLI, SCINTELLE SU TAJANI DURANTE DIRETTA PIAZZAPULITA

A quel punto, come sottolinea TvBlog.it, arriva la replica in diretta di Rita Dalla Chiesa, che su Twitter scrive: “No, non è accettabile l’attacco di Formigli ad Antonio Tajani. Se c’è una persona che ha sempre preso una posizione forte e decisa a favore dell’Ucraina è sempre stato lui. Non ammetterlo non è onesto, né corretto”.

Formigli, avvisato del cinguettio della conduttrice, ribadisce il proprio pensiero: “Parla il loro capo, dice qualcosa che non è mai stato detto da nessun Orsini del mondo e tutti zitti, ma che roba è? Abbiate pazienza. Tajani vuole fare il Ministro degli Esteri? Abbia il coraggio di dire che il suo capo ha detto una caz*ata. Il discorso è molto semplice. Io vorrei un Ministro degli Esteri che avesse la forza, il coraggio, il carattere di dire ‘queste parole non le condivido’. Devi avere il coraggio di tagliare il cordone ombelicale e assumertene le tue conseguenze. Dire ‘siamo atlantisti nei fatti’ è poco, secondo me”.

