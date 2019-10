Rita Dalla Chiesa vs Lilli Gruber/ Battuta su pancia Salvini “Se fosse a una donna?”

Rita Dalla Chiesa contro Lilli Gruber su Twitter. L’ex conduttrice di Forum non avrebbe affatto gradito il comportamento della giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Una presa di posizione severa, quella della Dalla Chiesa, condivisa però ampiamente sui social. Come rammenta il quotidiano Il Giornale, tutto sarebbe partito da un commento della Gruber sulla “panza” di Salvini. Parole che avrebbero scatenato soprattutto sui social non poche polemiche proprio per il trattamento riservato dalla giornalista all’ex ministro e rispetto al quale è intervenuta anche l’ex conduttrice del tribunale più celebre del piccolo schermo nostrano. “E se la battuta della Gruber a Salvini l’avesse fatta un giornalista uomo ad una politica donna?”, si è domandata Rita Dalla Chiesa, raccogliendo in poco tempo le reazioni di condivisione di molti utenti della rete.

RITA DALLA CHIESA VS LILLI GRUBER, IL PRECEDENTE

Quella di Rita Dalla Chiesa verso Lilli Gruber, tuttavia, non è affatto la prima presa di posizione. Era lo scorso maggio quando il celebre volto televisivo aveva nuovamente criticato la padrona di casa di Otto e Mezzo sempre per un’intervista a Matteo Salvini. In quella circostanza la Dalla Chiesa non aveva risparmiato parole durissime rivolte alla giornalista ed al suo atteggiamento, considerandolo “Irritante, non super partes, rivelatrice di una spocchia da maestrina”. A distanza di alcuni mesi Rita rinnova il suo astio nei confronti della Gruber ma il suo nuovo attacco è stato accolto con una pioggia di “like” sui social da parte dei suoi follower che si sono chiaramente schierati dalla sua parte. Ancor prima della frecciatina della Dalla Chiesa, infatti, l’intervista della Gruber a Salvini era già stata ampiamente criticata ed a scatenare aspre critiche era stata proprio la frase sul ministro in costume, definito “in mutande” dalla giornalista.

