Rita Dalla Chiesa vs Michela Murgia/ “Paura degli uomini in divisa? Stai zitta!”

Rita Dalla Chiesa contro Michela Murgia, dopo le sue dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione Di Martedì sul generale Francesco Paolo Figliuolo. La scrittrice, come rammenta TvBlog.it, ha lanciato pesanti critiche al neo commissario straordinario per l’emergenza Covid e nel corso della trasmissione di Giovanni Floris su La7, la Murgia si è lasciata andare ad alcune esternazioni che non sono affatto piaciute a Rita Dalla Chiesa. “A me personalmente spaventa avere un commissario che gira con la divisa, non l’ho mai subito il fascino della divisa”, ha asserito l’ospite di Di Martedì.

Floris avrebbe messo – volontariamente o meno – il carico da novanta provocando la sua ospite e rammentandole i recenti slogan di Figliuolo ed il suo cambio verbale rispetto al passato, da “fuoco alle polveri” a “nuovo fiato alle trombe”. “Da un uomo che proviene da un contesto militare non ci si può che aspettare un linguaggio di guerra. Mi domando se il linguaggio di guerra sia quello giusto da utilizzare con chi non è militare, cioè con tutto il resto del Paese”, è stato il commento della scrittrice.

RITA DALLA CHIESA VS MICHELA MURGIA DOPO DICHIARAZIONE SUGLI UOMINI IN DIVISA

Michela Murgia, dunque, ha espresso il suo parere discutibile sugli uomini in divisa facendo indignare Rita Dalla Chiesa. “Quando vedo un uomo in divisa mi spavento sempre, non mi sento più al sicuro. Non sono sicura che la categoria bellica sia la categoria con cui si può responsabilizzare un paese. Ci spaventa di più”, ha proseguito la scrittrice nel corso del suo intervento televisivo nel corso del quale ha promosso il suo libro dal titolo “Stai zitta”. La replica di Rita Dalla Chiesa, figlia del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, non si è fatta attendere e su Instagram ha tuonato: “La “signora” @michimurgia e’ politicamente scorretta. Mi sono sentita colpita, ma non affondata, dalle sue parole di ieri sera,a #DiMartedi, sul Generale di Corpo d’Armata Figliuolo”. Sul fatto che la Murgia si sia sentita impaurita dagli uomini in divisa tanto da non sentirsi al sicuro e da farle venire in mente la dittatura, la Dalla Chiesa ha proseguito: “In un periodo in cui si sta facendo di tutto per portare il nostro Paese in sicurezza, posso solo commentare, da donna a donna, “STAI ZITTA”. Per fortuna la sinistra di oggi non si riconosce in quello che ha detto”. Infine ha chiosato adirata con un consiglio alla scrittrice: “Un consiglio, “signora” Murgia. Se mai avesse bisogno di aiuto, stia zitta… e si astenga dal chiamare le forze dell’ordine”.

