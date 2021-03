Rita dalla Chiesa vs Pietro Delle Piane/ “Antonella Elia condizionata” lui si infuria

Scontro tra Rita Dalla Chiesa e Pietro Dalle Piane a Live Non è la D’Urso per Antonella Elia: la giornalista la difende anche se in collegamento da casa. “Lei hai il coraggio di dire le cose, ti ho difeso al Grande Fratello Vip e a Temptation Island” – esordisce la giornalista e conduttrice televisiva che parlando di Antonella Elia aggiunge – “lei va dritta, ma l’unica cosa vorrei che tu, siccome ti conosco da tanti anni come una persona ironica e autoironia, la mia paura è che tu ti faccia condizionare da questa persona che mi sembra avere molta presa su di te e ti faccia cambiare. Tu non sei così”. Allora Barbara D’Urso domanda: “non ti piace lui?”, ma la Dalla Chiesa replica “lei era chiusa dentro la casa e lui è uscito con un’altra, poi lascia stare se ha chiamato o meno i fotografi, ma è uscito con un’altra. Chi pensa che Antonella sia una donna forte sbaglia, Antonella non è così forte come vuole apparire. La conosco benissimo, non mi toccate Antonella è per quello che ho detto stai attento, non ti rovinare. Noi donne ci facciamo rovinare tante volte dagli uomini”.

Pietro Dalle Piane: “trovo fuoriluogo quello detto da Rita dalla Chiesa”

La discussione tra Rita dalla Chiesa e Pietro Dalla Piane prosegue a Live Non è la D’Urso. Il compagno di Antonella Elia ribatte alla conduttrice e giornalista: “sono una persona perbene non sono la persona che sta descrivendo lei, ma stiamo scherzando, ma pensi a lei e chi frequenta lei. Trovo fuoriluogo quello che ha detto la signora Dalla Chiesa”. Parole forti a cui la giornalista e scrittrice replica con una domanda: “cosa ti ha dato così fastidio?”, ma in studio le parole di Rita dalla Chiesa hanno accesso la discussione. Intervengono anche Roberto Alessi che precisa “Pietro porta rispetto ad una donna dell’età di Rita dalla Chiesa”, mentre Simona Izzo va controcorrente “può nel 2020 una donna dire ad un’altra donna che è condizionata da un uomo?”. A mettere la parola fine al confronto è proprio la Elia che sottolinea: “non sono cambiata”.

