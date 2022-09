Rita Danza: nuova pupilla di Alessandra Celentano?/ Chi è la ballerina di Amici 22

Rita Danza ammessa alla prima puntata di Amici 22: tutte le curiosità sulla ballerina classica

La prima puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda il 18 settembre 2022 su Canale 5, vede -tra gli altri allievi ammessi nella scuola più amata dagli italiani- Rita Danza diventare la potenziale nuova pupilla della temuta maestra di danza classica, Alessandra Celentano. Rita Danza AKA Rita Pompili è una giovane ballerina, di quasi 22 anni, che ha una formazione di rilievo nella danza classica. La giovane si è proposta come aspirante allieva classica di Amici 22, ed è veneta. Originaria di Padova, frequenta l’Accademia di danza Step. L’innata passione per la danza la spinge a coltivare il sogno di diventare una ballerina professionista, superando ogni ostacolo che si presenta nella sua formazione come ballerina, con forte spirito di sacrificio.

Ciò che più la motiva a intraprendere la professione di danzatrice classica è che la danza classica sia riuscita ad infonderle l’importanza delle regole e quindi della disciplina, il rispetto in senso lato oltre ad innumerevoli emozioni importanti. Rita Danza accede ad Amici 22 premettendo di essere felicemente fidanzata, e non nasconde di avere alle spalle un percorso scolastico turbolento a causa della sua dislessia.

Amici 22, Rita Danza conquista Alessandra Celentano: la ballerina è attiva su Instagram

Ha conseguito la maturità negli ultimi anni segnati dall’emergenza Covid 19 e ha scritto una lettera a cuore aperto al Presidente della Regione Luca Zaia, dove riporta tutte le sue preoccupazioni maturate in vista del futuro, come una giovane rappresentante della Generazione zeta oltre che come promessa del mondo della danza made in Italy nel mondo e quindi nel suo piccolo rappresentante dello spettacolo.

In occasione della sua performance di sbarramento, registrata alla prima puntata di Amici 22, la ballerina supera l’esame, grazie al consenso della maestra Alessandra Celentano, che potrebbe fare della giovane la sua neo pupilla, dopo Carola Puddu di Amici 21. Nell’attesa di vederla nel piccolo schermo come concorrente di Amici, Rita è attiva su Instagram, dove vanta un seguito social di oltre 3.700 follower.

