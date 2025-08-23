Rita De Crescenzo si sfoga duramente contro le critiche e gli insulti ricevuti con un comunicato: "Basta odio, adesso ho paura!"

Rita De Crescenzo dice basta all’odio nei suoi confronti. La celebre tiktoker sa cosa significa finire nel mirino delle critiche del web, ma questa volta ha deciso di intervenire con un durissimo comunicato in cui denuncia gli insulti e la violenza gratuita nei suoi confronti, scaturita dagli ultimi avvenimenti che l’hanno vista protagonista. In particolare, parliamo degli ultimi stop ai suoi eventi, come quello previsto a Pinetamare, località balneare di Castel Volturno, ma non gradito al sindaco Pasquale Marrandino e, per questo, poi annullato.

Da qui, lo sfogo di De Crescenzo: “I sindaci hanno tutto il diritto di non autorizzare un mio concerto… Quello che però non accetto è che queste decisioni vengano trasformate in dichiarazioni eclatanti, ‘sparate’ sui giornali con parole pesanti che finiscono per etichettarmi e per mettere la gente contro di me.” Gli ultimi avvenimenti avrebbero infatti sollevato critiche e veri e propri insulti contro la tiktoker, per tanti simbolo del trash napoletano e, dunque, da evitare.

Rita De Crescenzo risponde alle critiche e insulti ricevuti dopo gli ultimi accadimenti: “Basta odio!”

“Da quando sono uscite queste frasi mi stanno arrivando insulti, offese e perfino minacce”, ha fatto sapere Rita De Crescenzo nel suo comunicato, lo stesso nel quale fa sapere di avere paura di fronte a tutto questo odio. “Basta violenza mediatica”, tuona il volto del web, che si dice consapevole del fatto di essere un personaggio sopra le righe, che crea discussione e non piace a molti. Questo, però, non giustifica l’ondata di odio che le si è scagliata contro e che sta penalizzando anche i suoi impegni lavorativi. “Chiedo rispetto”, ha quindi concluso De Crescenzo nel suo duro sfogo.