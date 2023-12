Rita De Crescenzo choc/ “Laura La Divina è scomparsa, non abbiamo notizie e non risponde al telefono”

Laura La Divina è scomparsa, l’appello di Rita De Crescenzo sui social

Rita De Crescenzo ha lanciato un appello sui social per Laura La Divina che sembra svanita nel nulla da diverse ore. Laura è diventata famosa grazie ad alcuni video ironici pubblicati su YouTube diversi anni fa, per poi ritornare sui social grazie alla sua amica De Crescenzo.

Come riporta Biccy, la tik toker lancia un appello: “Ragazzi sono almeno due ore che è sparita, non abbiamo notizie. Ha il telefono spento. Lei è stata vista alla stazione centrale e noi ci stiamo preoccupando moltissimo. Sapete che la sua capa non sta tanto buona, se qualcuno l’ha vista che ci dia notizie subito. Vi prego di dirmi qualcosa se avete notizie. Da almeno alle 5 il telefono è spento. La nostra amica Nunzia le aveva chiesto di comprare le sigarette e da quel momento lei è sparita ed ha spento il cellulare“.

Rita De Crescenzo secondo appello per Laura La Divina: “Non ci sono notizie”

Rita De Crescenzo ha poi lanciato un secondo appello sui social per la scomparsa di Laura La Divina: “Mi ricoverano stasera, lei non risponde e nessuna la trova. Sono le nove e non ci sono notizie. Non è arrivata a casa e non è normale. Siamo tutti in pensiero perché il cellulare continua ad essere spento. Mi hanno detto che l’ultima volta che l’hanno vista era vicino alla stazione. ”

Come riporta Biccy, la tik toker continua: “Poi da lì il nulla. Mi dicono che era con un ragazzo. Io la tengo in casa mia da cinque anni e ho una grande responsabilità nei suoi confronti. Mi dicevano di attendere prima di fare appelli o di contattare le forze dell’ordine, ma lei non si è mai comportata così. Perché è sparita senza portare nulla. Forse questi ragazzi l’hanno presa e caricata nella macchina e chissà dov’è. Madonna ragazzi, io vado dai Carabinieri adesso. […] Scusatemi se piango, sono qui con voi in diretta per chiedervi aiuto. Ho paura che le sia accaduto qualcosa”.

