Rita De Crescenzo consegna regali di Natale a domicilio/ É polemica sulla TikToker!

Rita De Crescenzo si adopera per un nuovo servizio su TikTok

Tra i TikTokers più influenti d’Italia, Rita De Crescenzo finisce ancora una volta al centro delle polemiche, per il nuovo servizio offerto dei regali a domicilio a pagamento. Si tratta della nuova attività dell’influencer più influente e discussa nel web della regione made in Sud nel Belpaese, la Campania.

In occasione delle festività a cavallo tra il Santo Natale 2023 e la Befana 2024, passando per il Capodanno 2024, la tiktoker dalla lunga chioma nero corvino si definisce “Babba Natale” e si propone di consegnare i pacchi-regalo alla cifra del corrispettivo per il nuovo servizio di 200 euro a famiglia. Molte delle sue visite per la spedizione dei pacchi-regalo di Natale 2023 a casa sono finite virali, in formato content tra i video pubblicati dalla famosa tiktoker sul re dei social, cinese, TikTok.

Il che, inevitabilmente, scatena ora la polemica nel web che divide l’opinione social degli internauti sul conto della popolare webstar di Napoli, Rita De Crescenzo.

Se da una parte c’é chi tra gli internauti appoggia tra esultanza e consensi la nuova attività di servizio a domicilio, dall’altra c’é chi taccia la webstar di sfruttare la sua influenza social al mero fine di accalappiarsi un tornaconto personale. Facendo leva, peraltro, sui cervelli e cuori deboli dei follower che la amano.

Rita De Crescenzo é al centro di una nuova polemica

Non a caso, particolarmente perentorio é il commento a caldo del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, a cui sono arrivate innumerevoli segnalazioni sulla vicenda.

«Le famiglie che hanno voluto Rita De Crescenzo a casa, al costo di 200euro, hanno completamente smarrito il vero significato del Natale. Una volta erano i parenti a travestirsi da Babbo Natale per la gioia dei più piccoli che vedevano realizzare un sogno. Oggi quel sogno, per alcuni, è diventato vedere un personaggio che promuove i disvalori della società come Rita De Crescenzo arrivare a casa e consegnare i doni. In una società in cui sono stati smarriti i valori della fratellanza, della solidarietà e del rispetto ci sono famiglie disposte a pagare cifre da capogiro per ricevere una visita a casa di questa donna e presentarla come esempio a propri figli. Ho chiesto alla Guardia di Finanza di verificare che la De Crescenzo presenti regolare fattura». Questo é il commento a caldo del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

