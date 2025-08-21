Rita De Crescenzo: la regina trash di TikTok convinta che Meloni sia entrata in live, la sua reazione fa impazzire i social.

Rita De Crescenzo pensa di essere in diretta con Giorgia Meloni: è caos

Ancora una volta Rita De Crescenzo ha fatto parlare di sè tutto il web dopo una clamorosa gaffe avvenuta su TikTok, durante una sua diretta. Quando la regina del trash è in live si radunano moltissimi fan e curiosi, pronti a stupirsi per via delle sue ‘uscite’ stravaganti. Ma cos’è successo questa volta? Non lo immaginereste mai! Ad un certo punto Rita De Crescenzo ha pensato che Giorgia Meloni fosse entrata proprio nella sua live e da lì è partito uno sfogo inaspettato.

Come ormai si sa da parecchio tempo, Rita De Crescenzo non prova molto affetto e simpatia nei confronti della premier Giorgia Meloni. Infatti, si è sempre lamentata con il Governo attuale per aver tolto il reddito di cittadinanza: “Invece di comprare le armi, devono dare il reddito di cittadinanza di nuovo” e poi, “non solo a Napoli, ma ovunque ci siano persone in difficoltà”, aveva detto durante una recente manifestazione. Diverse volte ha espresso il desiderio di far tornare la misura di sostegno ideata dal Movimento 5 Stelle, e anche questa volta, sicura di star parlando con la Meloni, si è sfogata davanti a tutti i suoi fan.

Rita De Crescenzo furiosa con Giorgia Meloni su TikTok: “Non la voglio vedere“

Mentre Rita De Crescenzo cucinava una delle sue solite ricette in diretta social sul suo profilo, ad un certo punto è convinta sia entrata in live anche Giorgia Meloni: “Ragazzi ma quella chi è, Giorgia Meloni?“, dice, “Non la voglio vedere, eh!“, e continua ad accertarsi con i suoi fan che quello sia proprio il profilo della premier. Del resto l’influencer ha più volte espresso il desiderio di entrare in politica: “Sto pensando ora di fare qualcosina in politica, prossimamente, con l’aiuto di qualcuno che mi insegna. Devo studiare un po’. Alla fine sono una persona normale… devo aggiornarmi un poco“. Il suo obiettivo primario? Quello di ripristinare il Reddito di Cittadinanza. Al momento, però, sogna di entrare al Grande Fratello. Chissà se quest’anno ce la farà…

