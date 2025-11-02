Che ritocchini ha fatto Rita De Crescenzo? La star di Tiktok non ha mai fatto segreto dei piccoli accorgimenti estetici.

Dopo l’intervista recente a Belve, non si parla che di Rita De Crescenzo; la tiktoker napoletana, come sottolineato da Francesca Fagnani, è senza dubbio divisiva. C’è chi la ama, chi non la trova affine ai propri gusti, ma di certo le sue esternazioni e il suo ruolo sul web lasciano spazio a molteplici riflessioni. Un tema meno delicato rispetto ad altri, ma comunque pertinente, è quello dei ritocchini di chirurgia estetica. Rita De Crescenzo è rifatta? Una domanda lecita dato che, quando si parla della tiktoker napoletana, spesso si parla di cambiamento; anche l’aspetto estetico vuole la sua parte e pare che lei stessa abbia ammesso di aver modificato qualcosa.

Piccoli dettagli, ma senza eccedere; definire Rita De Crescenzo rifatta è forse lontano dalla realtà. Al contempo, alcuni accorgimenti relativi alla chirurgia estetica o simili sono stati ammessi dalla stessa tiktoker con la sincerità e naturalezza che la contraddistinguono. Espedienti per rendere la pelle più giovanile, per cambiare le forme e donare una nuova luce al volto; forse questi alcuni degli interventi estetici fatti da Rita De Crescenzo ma sui quali non ha mai approfondito nel dettaglio.

Rita De Crescenzo e i ritocchini: la tiktoker ha fatto ricorso alla chirurgia estetica?

Forse qualcosa in più sui ritocchini di chirurgia estetica fatti da Rita De Crescenzo lo apprenderemo nel corso della sua partecipazione a ‘Le Iene presentano: Inside’. Nello specifico, la tiktoker darà il proprio contributo a proposito del tema al netto dei possibili rischi che, come risaputo, possono riguardare sia le esagerazioni sia la poca professionalità di sedicenti medici ed esperti nel settore. Chissà che dunque non sia l’occasione giusta per conoscere anche un altro lato di Rita De Crescenzo; non solo la verve e l’irriverenza, ma anche i segreti che si celano dietro la ricerca della bellezza o semplicemente del vezzo estetico.