Rita De Crescenzo, la tiktoker al GF Vip 7?/ “Ho firmato con Rai e con Mediaset”

Rita De Crescenzo: chi è la tiktoker?

Rita De Crescenzo, 44 anni, è una tiktoker partenopea da più di 848mila follower su TikTok e 127mila su Instagram. Rita ha conquistato il web con il suo temperamento estroso e i suoi modi eccessivi. Ha anche realizzato dei video musicali, tra cui “Ma te vulisse fa na gara e ballo” con più di 4.4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Prima della popolarità, la tiktoker ha passato svariati mesi in carcere: “Sono stata arrestata con l’accusa di spaccio di droga ma ne sono uscita assolta. Sono stata arrestata per aver parlato al telefono con le mie amiche, che ora si trovano in carcere. Io le chiamavo e chiedevo loro di restituirmi i vestiti. Non posso far nomi, sono state arrestate in tutto sessanta persone. Quelle realmente colpevoli sono tutt’ora in carcere”, ha rivelato lei stesso con un video sui social.

Rita De Crescenzo prossimamente su Rai e Mediaset

Nei giorni scorsi Rita De Crescenzo è stata chiamata da Guendalina Tavassi per il 18esimo di sua figlia Gaia. Ma non è tutto. Durante una recente diretta sui social, la tiktoker ha parlato dei suoi prossimi impegni: “Settimana scorsa ho firmato un contratto con la Rai e uno con Mediaset! Tutto quello che guadagno lo dò ai miei figli, tutto quello che ho lo dò ai miei figli. Ora che sono in vita! Ma dato che continuate a criticare io ora starò zitta, parleranno i fatti. Parleranno solo i fatti”. La De Crescenzo non ha rivelato i programmi televisivi in cui la vedremo protagonista o quale sarà il suo ruolo. In molti scommettono che potrebbe essere una dei prossimi concorrenti che dal 19 settembre entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 7.

