Rita De Crescenzo, morta la mamma della Tiktoker/ Aveva 65 anni, malata di Alzheimer

Grave lutto per la nota tiktoker napoletana Rita De Crescenzo: nelle scorse ore è morta la mamma. Ad annunciare la dolorosa notizia è stato proprio lo stesso personaggio social attraverso i suoi profili. Come riferito da NapoliToday, purtroppo erano già note le condizioni precarie della donna, che lo scorso novembre era stata ricoverata all’ospedale Cardareli di Napoli. Rita De Crescenzo aveva fatto sapere durante una recente diretta che la madre, una donna di 65 anni, era affetta da Alzheimer e dopo la morte del marito nonché padre della stessa tiktoker, aveva registrato un serio peggioramento delle sue condizioni di salute.

Numerosi coloro che hanno voluto rendere le proprie condoglianze al personaggio social e sui vari profili sono stati moltissimi i commenti in ricordo della donna scomparsa. La tiktoker del Pallonetto è un’influencer che spesso e volentieri fa molto discutere per alcune sue esibizioni un po’ sopra le righe, e l’ultima è avvenuta soltanto pochi giorni fa. Rita De Crescenzo si era esibita per l’inaugurazione di un negozio assieme a Sasy di “Very e Sasy”, e in quell’occasione era giunta all’improvviso un’ambulanza a sirene spiegate.

RITA DE CRESCENZO E IL CASO DELL’AMBULANZA

Le persone davanti al negozio hanno fatto spazio al mezzo di soccorso pensando ad un’emergenza, ma quando questa ha aperto le portiere non sono scesi medici e infermieri bensì un gruppo di tiktoker: “Siamo venuti in ambulanza perché questa è un’emergenza“, hanno fatto sapere.

Molti coloro che hanno commentato in maniera indignata, ma gli autori della scena hanno fatto subito sapere: “Era di scena è stata pagata l’ambulanza era per una piccola parte ci sono anche le fatture“, e ancora: “Non abbiamo occupato nessuna ambulanza pubblica, ma bensì un ambulanza di scena“. Sulla vicenda si era espressa anche la stessa Rita De Crescenzo che aveva spiegato: “Io sono uscita dalla mia macchina. Io non mi permetterei mai di uscire da un’ambulanza. Il proprietario del negozio che ci ha invitato per l’evento a me, a Veronica… noi non c’entriamo. Noi stavamo sul palchetto quando è arrivato l’ambulanza”.

