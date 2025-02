Continua a far discutere il ‘caso Roccaraso‘ che ha visto protagonista la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. Dopo essere stata intervistata persino dal TG1, Rita è stata ospite di Massimo Giletti nel suo programma di Rai 3 “Lo stato delle cose”. Durante l’intervista, il volto social ha spiegato la sua versione dei fatti sul caos creatori nella cittadina abruzzese, arrivando a fare anche una sorta di avvertimento. La De Crescenzo, infatti, ha anticipato che, dopo Roccaraso, ha intenzione di andare ad Ovindoli, un altro piccolo comune in provincia de l’Aquila.

Chi è Massimo Giletti: da Torino a Roma, il grande successo in Rai/ "Dal 2020 vivo sotto scorta..."

“La ministra Santanché potrebbe dimettersi e posare le armi, arrivo io, la ministra Rita per il turismo porompopò. Piaccio tanto perché faccio le dirette la mattina e tengo compagnia e la gente mi aspetta proprio. Chi è ammalato, chi è in ospedale, le RSA. Io porto compagnia e la gente per questo mi ama”, con queste parole riportate da Biccy l’influencer ha spiegato il fenomeno che è riuscito a creare e che ha poi portato “all’invasione” della località abruzzese. Dopodiché, ha annunciato che la sua prossima metà sarà Ovindoli: “Ora però dico al sindaco di Ovindoli: preparatevi con i cestini e i bagni chimici perché io sto per arrivare e vi porterò tanta gente”.

Massimo Giletti ha una compagna?/ Paparazzato con Sofia Goggia ma per lui sono "voci di mercato"

Rita De Crescenzo andrà ad Ovindoli? L’avvertimento da Massimo Giletti e la reazione del sindaco

La reazione del sindaco, Angelo Simone Angelosante, non è tardata ad arrivare. L’uomo è arrivato a parlare persino di minacce, mostrando una certa agitazione per ciò che potrebbe succedere nei prossimi weekend. “Con i miei collaboratori ci siamo chiesti che cosa accadrebbe se la minaccia della tiktoker De Crescenzo fosse confermata. Lei ha chiaramente accennato a Ovindoli e da quel momento in poi siamo un po’ tutti sobbalzati. Ovindoli ha un solo problema che è quello dei servizi, ma è una questione di gigantesca importanza”, ha detto il sindaco, chiaramente preoccupato dall’idea che possa ripetersi ciò che è accaduto a Roccaraso.

Giletti: "Ho video in cui un calciatore di Inter o Milan aggredisce una ragazza"/ Chi è? "Molto famoso..."

Per quanto riguarda la polemica su Roccaraso, De Crescenzo si è giustificata spiegando di aver semplicemente condiviso alcuni video durante la sua permanenza nella località di montagna, raccontando quanto si fosse trovata bene. Secondo la donna, lei e i suoi followers avrebbero portato grandi vantaggi economici al paesino e la colpa del caos creatosi è da attribuire solo alla disorganizzazione del sindaco. “Io non faccio parte di nessuna agenzia e non ho pubblicizzato nessun pullman. Non è colpa mia se la gente ha buttato le carte a terra. Ovviamente hanno sbagliato, mi scuso a nome di tutti i maleducati”, ha chiosato la tiktoker napoletana.