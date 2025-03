RITA DE CRESCENZO A ROMA PER LA PACE

La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo diventa un caso politico, perché ha promosso la manifestazione a Roma voluta da Giuseppe Conte, venendo poi smentita dagli stessi grillini, che hanno dichiarato di non sapere nulla del suo coinvolgimento. Come se non bastasse, anche un centro sportivo è intervenuto per prendere le distanze, dopo che il logo è apparso in una storia social in cui De Crescenzo annunciava la sua presenza alla manifestazione del 5 aprile a Roma.

Il caos è scoppiato nel pomeriggio di sabato, quando la tiktoker partenopea – che vanta 2,5 milioni di follower ed è diventata nota a livello nazionale per il caso Roccaraso, con il suo “endorsement” che ha portato a una “invasione” sulle nevi abruzzesi – ha chiamato a raccolta le persone in vista della manifestazione di Roma. De Crescenzo ha fatto un richiamo, appunto, alla manifestazione M5s per la contrarietà alle armi e alle guerre e ha mostrato il logo dell’ente nazionale di promozione sportiva, Libertas, facendo anche un riferimento preciso sulla partenza.

DA M5S A LIBERTAS: LE REAZIONI

Nelle ore successive Pietro Esposito, che guida la sezione beneventana di Libertas, ha confermato che sta organizzando un pullman con partenza da Cervinara e che una tesserata ha contattato la tiktoker per farsi dare una mano a livello comunicativo. Inoltre, ha precisato che sono solo un ente di promozione sportiva, senza legami con M5s, quindi la partecipazione alla manifestazione è legata solo alla contrarietà alle armi. Comunque, Rita De Crescenzo non è prevista a Roma, stando a quanto indicato da Esposito.

Di tutto ciò non sapeva nulla M5s, indignata è invece la reazione di Andrea Pantano, che guida a livello nazionale l’ente Libertas, il quale ha dichiarato di essere simpatizzante M5s e di aver aderito alla manifestazione per la pace, prendendo però le distanze “dall’uso di canali promozionali non ufficiali“. In un comunicato ha anche annunciato l’intenzione di voler tutelare nelle sedi opportune l’uso improprio del nome dell’ente.

“M5S? NON SO COSA VOGLIA DIRE”

Non è rimasta in silenzio l’artefice del caso, infatti la tiktoker napoletana è tornata sui social per chiarire di recarsi a Roma da cittadina normale e di non avere contatti con i grillini. Infatti, all’ipotesi di una candidatura con il Movimento 5 Stelle ha risposto dicendo che non sa neppure cosa voglia dire M5s e di non sapere neppure una parola di italiano. Il suo appello, comunque, sembra ricevere consenso.