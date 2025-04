Rita De Crescenzo annuncia ufficialmente la sua intenzione di entrare in politica. La nota tiktoker campana, alla ribalta delle cronache nelle scorse settimane per la vicenda di Roccaraso, lo ha spiegato in una intervista podcast con Maria Rosaria Boccia. Dopo aver preso parte alla manifestazione No al riarmo, “a fianco” del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, Rita De Crescenzo legge un foglio e dice alla conduttrice: “Se ci sono loro in parlamento posso starci anche io”.

Il riferimento è a quei politici che sono stati condannati o che sono invischiati in qualche possibile reato, o che sono ancora imputati o oggetto di indagine. Cita ad esempio il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ma anche Daniela Santanchè, Augusta Montaruli, Carlo Fidenza e via discorrendo. Maria Rosaria Boccia, dopo che la tiktoker ha letto quell’elenco, ha commentato: “Abbiamo quindi capito che ti vuoi candidare”, di conseguenza ora c’è solo da mettersi a studiare per provare a farsi leggere.

RITA DE CRESCENDO “VOGLIO FARE SCUOLA”

L’influencer campana aggiunge di essere considerata da molti solo “la malamente” in quanto non sa parlare bene l’italiano, ma proprio per questo “voglio fare scuola” e iniziare questo percorso, una sorta di riscatto di se stessa. Ad appoggiare la candidatura c’è proprio l’ex collaboratrice dell’ex ministro della cultura Sangiuliano, visto che subito dopo Rita De Crescenzo aggiunge: “Grazie a te – rivolgendosi alla conduttrice del podcast – probabilmente un giorno entrerà in parlamento”.

Ma con quale partito si intende eventualmente candidare in futuro? Probabile il Movimento 5 Stelle, vista la “vicinanza” all’ex premier Conte nella manifestazione contro le armi, e questa sua intenzione l’ha ribadita anche ieri sera, ospite della trasmissione di Rete 4, Dritto e Rovescio, condotta da Paolo Del Debbio. Quest’ultimo ha posto una domanda precisa alla sua interlocutrice, “Ti candidi?” e lei ha replicato senza esitare: “Sì”, ribadendolo poi una seconda volta.

RITA DE CRESCENDO DA DEL DEBBIO: “PER QUALE PARTITO? UNA SORPRESA”

Il giornalista ha quindi provato ad indagare quale sarebbe il partito con cui si candiderebbe e lei non si è sbottonata dicendo “E’ una sorpresa”, aggiungendo comunque che la Boccia “le sta facendo scuola”, e facendo “spaventare” Del Debbio che ha commentato con un eloquente “Oddio!”. Rita De Crescenzo ha poi svelato di essere scesa in piazza per esternare il suo dissenso alle armi come una madre, ma anche come una donna, aggiungendo di aver condiviso quel messaggio, il suo fermo no al riarmo.

La tiktoker da ben due milioni di follower si è detta anche contraria all’eliminazione del reddito di cittadinanza, spiegando che lo ridarebbe alle persone bisognose “Ma non solo a Napoli”, visto che anche in altre città c’è gente che fa la fame, nonché altre “cose da aggiustare”. Vedremo quindi come proseguirà questo percorso di Rita De Crescenzo verso la politica, appuntamento ai prossimi annunci.