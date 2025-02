Continua a far discutere e non poco Rita De Crescenzo, l’influencer e cantante neomelodica napoletana che solamente pochi giorni fa si è resa protagonista di un caso mediatico vero e proprio. Dopo aver raccontato sui social e in particolar modo su TikTok di essere stata sulla neve, a Roccaraso, la località montana in Abruzzo è stata letteralmente presa d’assalto ma tantissimi turisti giunti da Napoli con innumerevoli pullman. Turisti che hanno lasciato sulla neve un vero e proprio inferno, con rifiuti di ogni tipo, oltre ad aver invaso le piste in un numero ben più alto rispetto a quello che potrebbero ospitare.

Rita De Crescenzo, però, si è difesa sulle pagine di Leggo, spiegando di non aver organizzato alcun pullman o tour, come era stata accusata di aver fatto. “Hanno montato un caso, detto che gestivo viaggi? Ma scherziamo? Semplicemente, dove vado io, poi arrivano tutti” ha dichiarato l’influencer, senza falsa modestia. Come aveva già avuto modo di spiegare nei giorni scorsi, la prossima tappa per De Cresceenzo sarà Ovindoli: sicuramente anche in questo caso saranno tantissimi i napoletani pronti a seguirla, vista la sua influenza sui suoi compaesani, sempre pronti a guardare ciò che De Crescenzo fa e spesso ad imitarla.

Rita De Crescenzo, nella sua intervista a Leggo ha parlato anche della sua famiglia e dei suoi problemi con la droga che per tanti anni le hanno condizionato la vita, impedendole di vivere un’esistenza normale per il suo bene e quello dei suoi tre figli. “Raimondo è nato quando avevo 13 anni, lo ha cresciuto la mia famiglia e solo da poco mi chiama mamma” ha rivelato. È diventata poi mamma di Rosario, che oggi ha 25 anni e che presto la renderà di nuovo nonna, e infine Checco, che ha 17 anni. Il suo terzogenito, per stessa ammissione dell’influencer partenopea, ha sofferto più degli altri perché è nato durante il suo periodo più negativo e buio, quello della dipendenza dalle droghe. Tutt’ora il ragazzo è seguito dalle istituzioni a causa degli errori del passato della madre, che non ha mai superato davvero essendo stato molto piccolo all’epoca.

