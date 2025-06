Sono Rita De Michele e Gianfranco Cipriani i genitori di Francesca Cipriani, la showgirl molto amata e conosciuta, volto di diversi reality show in Italia. L’amore tra i due è stato suggellato dalla nascita della figlia e da un matrimonio che non è durato a lungo ma che comunque è stato importante per entrambi. In particolar modo, il papà di Francesca Cipriani, ha lasciato la famiglia quando la figlia aveva solamente otto anni. Per sua stessa ammissione, infatti, l’uomo è stato un padre assente: dopo il divorzio dalla moglie è partito verso gli Stati Uniti, lasciando la famiglia.

“La mia Francesca aveva solo otto anni quando l’ho abbandonata. L’ho lasciata e sono partito per gli Stati Uniti. E Francesca da quel momento ha dovuto fare a meno di me” ha spiegato Gianfranco D’Altorio durante la partecipazione della figlia al programma “L’Isola dei Famosi”, al quale ha preso parte qualche anno fa. Proprio in quell’occasione, il papà della Cipriani ne ha approfittato per chiederle scusa e per dirle che nonostante sia stato assente dal punto di vista fisico, lei è sempre stata nei suoi pensieri.

Chi sono i genitori di Francesca Cipriani: “Ha sofferto molto per la separazione”

La storia dei genitori di Francesca Cipriani è molto particolare. Il papà è rimasto orfano da adolescente ed è partito verso gli Stati Uniti dove ha cominciato a lavorare. È poi tornato in Italia, sentendo una forte nostalgia per le sue origini: ha deciso dunque di stabilirsi a Sulmona. Proprio durante il suo ritorno in Italia ha conosciuto Rita De Michele, la mamma di Francesca Cipriani, della quale si è innamorato perdutamente. “Me ne innamorai all’istante” ha spiegato l’uomo. I due hanno avuto una figlia, Francesca, molto amata. Un grande amore il loro che è però terminato poco dopo con un divorzio.

La mamma di Francesca Cipriani ha raccontato, sempre durante un’avventura televisiva della figlia, che Francesca ha sofferto molto per via della separazione tra lei e il marito. Nonostante ciò ha costruito un buon rapporto con entrambi.