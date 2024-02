Rita Di Tommaso, chi è la moglie di Franco Califano/ Quel matrimonio lampo durato poche settimane

Franco Califano e il breve matrimonio con Rita Di Tommaso: la figlia “andò via quando avevo cinque mesi”

Rita Di Tommaso è stata la moglie di Franco Califano. Dal loro amore, seppur breve, è nata una bellissima figlia di nome Silvia. Il cantautore sposa nel 1959 Rita Di Tommaso, un matrimonio che dura pochissimi mesi, ma anche lascia un segno indelebile: la nascita di una figlia. All’età di 19 anni Franco Califano sposa Rita Di Tommaso, ma la loro unione dura poche settimane come ha raccontato anche la figlia Silvia dalle pagine di Vanity Fair: “non è vero che mio padre abbandonò una donna col pancione. Sono nata un anno dopo il matrimonio di mamma e papà, e lui andò via quando avevo cinque mesi». Seguirono storie e flirt da playboy incallito, sempre alla ricerca di nuove conquiste. Tornata a Roma in occasione del funerale del padre, la figlia di Califano ha ritrovato lì anche sua madre, che rimase nella Capitale. L’ex moglie di Califano durante la sua crescita gli ha sempre parlato di lui, anche se non aveva voluto saperne di lei. «Lo rividi quando avevo 11 anni, a casa sua. Mio padre ha 21 anni più di me, all’epoca era ancora un ragazzo”.

Franco Califano, infatti, andò via quando la figlia aveva soli 5 mesi. La madre Rita Di Tommaso le ha sempre parlato del padre mostrandole i fotoromanzi di Franco Califano, ma anche facendole ascoltare le nuove canzoni. I due si vedono per una sola volta, ma ad un certo punto la figlia decide che è arrivato il momento di rivedere il padre.

Franco Califano e il rapporto con la figlia Silvia

Silvia, la figlia nata dal matrimonio tra Rita Di Tommaso e Franco Califano, è cresciuta nel ricordo del padre. Così ad un certo punto della sua vita decide di prendere il telefono per chiamarlo. “Pronto, sono Silvia. Sono tua figlia, mi piacerebbe vederti”. Inizia così il rapporto tra Silvia e il padre Franco Califano. “Ci siamo voluti bene, ma ci siamo persi un pezzo di vita insieme. Sono una figlia, ma anche una madre e credo che lui non fosse tagliato per fare il genitore” – ha raccontato la figlia Silvia che è stata vicino al padre negli ultimi anni.

“Mia madre me ne aveva sempre parlato. Mi faceva vedere i suoi fotoromanzi, ogni tanto mi diceva: “È uscita una sua nuova canzone”»” – ha poi raccontato Silvia ricordando la mamma Rita.











