Chi è la Rita Di Tommaso, moglie di Franco Califano, la donna che il cantante ha sposato in gioventù? I due hanno avuto una figlia, Silvia

La vita sentimentale di Franco Califano non è stata certo priva di grandi amori, scossoni, ribaltamenti e tradimenti. L’artista romano ha sempre fatto parlare di sé e delle sue storie, che non sono mai state prive di gossip e colpi di scena. Nella sua vita, però, Franco Califano ha sposato solamente una donna, Rita Di Tommaso.

Perché Franco Califano è stato arrestato? Problemi con la droga e le accuse del pentito/ Nel 1984 il carcere

Ma chi era la moglie di Franco Califano, l’unica che abbia sposato nella sua vita il cantante romano? I due si sono conosciuti da giovanissimi e sono convolati a nozze nel 1959, quando lui aveva solamente 19 anni. Da quell’amore, circa un anno dopo è nata Silvia, la loro unica figlia: una bambina che non è stata ben accolta dal papà, che ha deciso di abbandonarla quando lei aveva solamente cinque mesi.

Silvia Califano, figlia di Franco Califano/ Abbandonata dal papà a 5 mesi: "Con il tempo l'ho compreso"

Franco Califano, dunque, ha lasciato la moglie Rita Di Tommaso dopo appena un anno di matrimonio, e allo stesso tempo ha abbandonato Silvia, che non ha visto crescere. La bambina è diventata così grande da sola, senza il supporto del papà. È stato il grande amore della mamma, Rita, a permetterle di diventare una donna determinata e felice, in grado di realizzare i suoi sogni.

Chi era Rita Di Tommaso, moglie di Franco Califano: lasciata per inseguire la sua carriera

Rita Di Tommaso, la moglie di Franco Califano, è stata la sua prima donna: aveva 19 anni il Califfo quando l’ha conosciuta e sposata. Poco più avanti è diventato con lei papà. Un amore destinato però a finire molto presto. Per inseguire i suoi sogni e le ambizioni di carriera, Franco Califano ha lasciato la moglie, Rita, e la figlia, Silvia.

Mita Medici, chi è l'ex compagna di Franco Califano/ Dal primo incontro all'amore: "Fu uno scandalo"

Quando ha infatti conosciuto Rita, il cantante non era ancora famoso. Proprio quella carriera che stava per decollare ha cambiato le carte in tavola e fatto prendere decisioni inaspettate a Franco.